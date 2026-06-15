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قطاع قبلي في شابة يوقف حركة ريبر النفط و نحو مأرب

AbdHassan15.06.2026
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قطاع قبلي في شابة يوقف حركة ريبر النفط و نحو مأرب

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وذكرت مصادر محلية في محافظة شبوة بقيةام مسلحين قبليين باست احداث قطاع في محيط مدينة عتق النفط، ما وصل إلى حركة ريبر والقادمة منها.

وتشكك في هذه المهمة ولكن على وجه التحديد على الوجهات السابقة متجهة إلى رائد الوقود والغاز على طرق محددة مأرب بالمحافظات الجنوبية، وسط مطالبات بمعالجة الإشكاليات التي تواجه حركة النقل بين المحافظات.

بعد أن غرقت حركة الملاحة في انعكاس على تقسيم استهلاك الوقود، وأسهم في اتفاقم التحديات التموينية والخدماتية، بما في ذلك في ذلك استراحة الشحن المخصصة لمحطات الكهرباء.

ودعاو سائقو طاقم العمل الجمعية إلى شركة تويوتا لتأمين خطوط النقل وغير ذلك من انسياب حركة شاحنات الوقود، محذرين من تأثيرها على الخدمات الأساسية وحياة جيدة.

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AbdHassan15.06.2026
20
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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