تعمل Boldyn على تعزيز اتصالات النقل لـ TfL وBART

قامت شركة Boldyn Networks، المزود المضيف المحايد، بتحسين الاتصالات المحمولة على متن الطائرة لاثنين من أكبر أنظمة النقل في العالم – نظام النقل السريع لمنطقة الخليج (BART) في منطقة سان فرانسيسكو، وشبكة مترو الأنفاق في لندن – لتمكين المزيد من الركاب من البقاء على اتصال والسماح لخدمات الطوارئ بالوصول إلى البيانات المهمة.

BART هو نظام نقل عام بالسكك الحديدية الثقيلة يربط شبه جزيرة سان فرانسيسكو بالمجتمعات في الخليج الشرقي والخليج الجنوبي، ويمتد إلى ميلبراي وريتشموند وأنطاكية ودبلن/بليزانتون وبيريسا/شمال سان خوسيه. تعمل BART في خمس مقاطعات – سان فرانسيسكو، وسان ماتيو، وألاميدا، وكونترا كوستا، وسانتا كلارا – مع 131 ميلاً من المسار و50 محطة.

واستجابة للموعد النهائي لإجراء التحسينات قبل الأحداث المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم، تعد هذه الخطوة جزءًا من مشروع التحول الرقمي الذي يهدف إلى توفير اتصال Wi-Fi “متطور” لجميع محطات BART على مدار العامين المقبلين، يليه اتصال على متن جميع قطارات BART.

تعني تحسينات Boldyn أن ركاب BART يمكنهم الآن الوصول إلى شبكة Wi-Fi 6E المجانية في أربع محطات أكثر كثافة. يعتبر الوصول إلى شبكة Wi-Fi أمرًا ضروريًا للزوار الدوليين للتواصل دون خطة تجوال أمريكية.

ستستمر الجلسات على الشبكة لمدة 20 دقيقة، وسيُطلب من المستخدمين تأكيد أنهم ما زالوا يستخدمون الشبكة بشكل نشط بعد 20 دقيقة. عندما تكون أجهزتهم في منطقة تغطية الشبكة، ستنضم تلقائيًا إلى SSID، وسيتم عرض صفحة بوابة مقيدة للتأكد من أنهم لا يزالون نشطين على الشبكة.

المحطات الأربع التي تم إطلاقها مؤخرًا هي 16th St/Mission و24th St/Mission وGlen Park وBalboa Park. وبذلك يصل إجمالي عدد محطات BART المزودة بخدمة الواي فاي المجانية إلى تسعة، بعد إطلاقها في فبراير في المحطات الخمس الأولى – مطار سان فرانسيسكو الدولي، وويست أوكلاند، وإمباركاديرو، وسيفيك سنتر، وشارع باول. ومن المتوقع أن يتم نشر اتصال Wi-Fi في محطات BART المتبقية على مراحل، مع اكتمال المشروع بالكامل بحلول أوائل عام 2028.

وقال بولدين إن فوائد خدمة الواي فاي الجديدة تشمل تخفيف الضغط على الشبكة الخلوية أثناء الأحداث عالية الكثافة، وتحسين أداء الهاتف الذكي عند الاتصال بالإنترنت، وضمان الوصول إلى مدفوعات الأجرة الرقمية واتصالات الطوارئ.

قال رافي ميسرا، مساعد المدير العام للتكنولوجيا في Bay Area Rapid Transit: “يعد توفير شبكة Wi-Fi عالية الجودة جزءًا من التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة لركابنا وتعزيز تجربة العملاء من خلال اتصال موثوق به”. “لقد تعاونت بولدين معنا لتقديم هذه المرحلة الثانية من التحسينات بينما تستعد المنطقة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، مع إدخال تحسينات إضافية في الأشهر والسنوات المقبلة.”

وفي الوقت نفسه، في عاصمة المملكة المتحدة، عملت بولدين مع هيئة النقل في لندن (TfL) للتأكد من أن المزيد من أقسام خط بيكرلو ومتروبوليتان وسيركل لديها تغطية متنقلة 4G و5G، بما في ذلك الأنفاق بين المحطات. في المجمل، أصبح الآن حوالي 60% من المحطات “تحت الأرض” تتمتع بالتغطية، ويسير العمل على الطريق الصحيح لتوفير التغطية للشبكة بأكملها بحلول نهاية العام.

حصلت Boldyn على امتياز لمدة 20 عامًا من TfL في يونيو 2021 لتوفير اتصال متنقل عالي السرعة عبر شبكة مترو أنفاق لندن بأكملها. تنقل هيئة النقل في لندن ما يصل إلى أربعة ملايين مسافر يوميًا على شبكة مترو أنفاق لندن، ويعتبر تجديد شبكة الاتصالات وإعدادها للمستقبل منذ فترة طويلة أمرًا ضروريًا لصيانة البنية التحتية الحيوية وتحسينها.

ويُنظر إلى ترقية الشبكة على أنها خطوة مهمة في تحديث الاتصالات الهامة للسلامة العامة في لندن، وتعزيز أوقات الاستجابة وتحسين جودة المعلومات المتاحة لموظفي خدمات الطوارئ الذين يتعاملون مع الحوادث الحية.

أصبح الآن بإمكان الركاب على خطوط بيكرلو ومتروبوليتان وسيركل البقاء على اتصال لمزيد من رحلاتهم بعد أن حصلت أقسام أخرى على تغطية متنقلة عالية السرعة في الأشهر الأخيرة، حسبما أعلنت هيئة النقل في لندن (TfL) وBoldyn Networks.

في الأسابيع الأخيرة، تم تقديم التغطية في أقسام الأنفاق على خط بيكرلو بين كوينز بارك وطريق إدجوير، بالإضافة إلى خط ميتروبوليتان بين يوستن سكوير وكينجز كروس سانت بانكراس وكذلك بين باربيكان ومورجيت. اكتسبت خطوط الدائرة والمقاطعة أيضًا تغطية بين شارع كانون ونصب تذكاري وسلون سكوير وفيكتوريا وبايزووتر وبادينغتون.

ويشارك جميع مشغلي شبكات الهاتف المحمول الأربعة الرئيسيين (Three UK، وEE، وVodafone، وVirgin Media O2 (VMO2) في عملية النشر، كجزء من خطة لجلب الاتصال المحمول إلى شبكة النقل بأكملها في لندن.

ستستضيف التغطية الموسعة أيضًا شبكة خدمات الطوارئ (ESN) الجديدة، والتي، عند تشغيلها بكامل طاقتها، ستكون قادرة على منح المستجيبين الأوائل إمكانية الوصول الفوري إلى البيانات والصور والمعلومات المنقذة للحياة في المواقف الحية وحالات الطوارئ على خط المواجهة.

يتم تنفيذ البنية التحتية من Boldyn لـ ESN في مترو أنفاق لندن بالتعاون مع مزود الهاتف المحمول الرائد في المملكة المتحدة EE وTfL ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة، بهدف أساسي هو تمكين خدمات اتصالات أكثر مرونة وموثوقية في المستقبل لآلاف من المستجيبين الأوائل بما في ذلك خدمات الشرطة والإطفاء والإسعاف.

بالإضافة إلى توفير التغطية على مترو الأنفاق، تعمل TfL وBoldyn أيضًا على تقديم تغطية لأقسام سكك حديد دوكلاندز الخفيفة (DLR) الموجودة تحت الأرض، بالإضافة إلى خط Windrush بين Highbury & Islington وNew Cross.

وتعليقًا على الترقيات، قالت ريبيكا بيسيل، مديرة تكنولوجيا المعلومات في TfL: “يسعدنا أن نقدم المزيد من تغطية الهاتف المحمول لعملائنا عبر شبكة Tube الخاصة بنا. إن توفير تغطية الهاتف المحمول عبر شبكتنا يعني أنه يمكن للعملاء البقاء على اتصال أفضل أثناء سفرهم، مما يسمح لهم بالبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، والتسوق عبر الإنترنت ومواكبة آخر الأخبار والنتائج الرياضية.

“نحن لا نزال نركز على توفير تغطية للهاتف المحمول 4G و5G عبر شبكة Tube بأكملها بحلول نهاية العام، ويعمل أكثر من 600 مهندس بجد طوال الليل خلال ساعات هندسية محدودة للمساعدة في تحقيق ذلك.”