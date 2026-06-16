يعيد سوق XR كتابة قواعده الخاصة حيث تستخدم النظارات الذكية الزيادات

يقع سوق الواقع الممتد (XR) عند نقطة انعطاف حقيقية حيث تجاوزت تقنية المشاهدة عتبة الموضة وسيرتدي الناس أحدث الأجهزة، ولكن وفقًا لبحث أجرته مؤسسة IDC، فإن المنافسة الحقيقية للاعبين في الصناعة ليست الأجهزة ولكن بدلاً من ذلك النظام الأساسي والنظام البيئي والذكاء الاصطناعي (AI).

ال IDC Worldwide ربع سنوي لتعقب الأجهزة القابلة للارتداء و IDC Worldwide جهاز تعقب سماعات الواقع المعزز والافتراضي استنتج أن الشركات التي يمكنها تقديم مساعدة سلسة ودائمة من خلال زوج من النظارات التي يرغب الأشخاص في ارتدائها ستحدد التحول الحاسوبي في هذا العقد.

ووجدت شركة الأبحاث أن النظارات الذكية بدون شاشات ارتفعت بنسبة 167% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى ما يقرب من 2.25 مليون وحدة في ربع واحد. ومن خلال وضع ذلك في الاعتبار، أشارت IDC إلى أن الفئة بأكملها شحنت تقريبًا نفس العدد – 2.7 مليون وحدة – في عام 2024 بأكمله عما فعلته في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو ما قالت إنه “نوع النمو الذي يعيد تنظيم الصناعات”.

وبالنظر إلى الشركات الرائدة، أظهرت البيانات أن شركة Meta استمرت في الهيمنة، بحصة سوقية بلغت 69.2% في الربع الأول من عام 2026، وهي قيادة رائدة مبنية على قوة شراكة Ray-Ban مع EssilorLuxottica، والتي كانت “آلة تسويق لا يمكن لعدد قليل من شركات الأجهزة تكرارها”. ذكرت IDC أن تشكيلة Ray-Ban Meta قد فعلت شيئًا نادرًا في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية: إنشاء أجهزة لا يخشى الناس حقًا رؤيتها وهم يرتدونها في الأماكن العامة.

اعتبرت شركة IDC أن بقية المجال التنافسي ما زال مجزأً – حصلت شركة RayNeo على حصة قدرها 3.4%، ويعزى ذلك إلى نظارات العرض منخفضة التكلفة؛ بينما استحوذت شركة Xiaomi على حصة قدرها 3.1%، مدعومة بشكل أساسي بالشحنات الصينية عبر طرازاتها الصوتية والمجهزة بالكاميرا.

ويقال إن توسع Viture في تجارة التجزئة في الولايات المتحدة وإطلاق نظارات Beast الخاصة بها ساعد الشركة على احتلال المرتبة الرابعة بحصة 2.5%، في حين احتلت XREAL المراكز الخمسة الأولى بحصة 2% حيث تستعد الشركة لدفعة كبيرة على منصة Android XR. وتمثل بقية السوق حوالي 19.8% من الأعمال بشكل جماعي ومن المتوقع أن تنمو مع دخول المزيد من الموردين.

وبالنظر إلى الكيفية التي تتوقع بها نمو السوق، لاحظت IDC أن هناك ضغوطًا تنافسية تتراكم على Meta التي كانت تقدمها “ليست منيعة”، ومن المحتمل أن يكون المنافسون الذين يتجمعون ضدها هائلين.

في المقام الأول، استشهدت بجوجل، التي قالت إنها تدخل سباق النظارات الذكية بميزة لا يمكن لأي منافس أن يصنعها بين عشية وضحاها لأنها تمتلك “نظامًا بيئيًا مدمجًا بالفعل في مليارات الأرواح”، وتحديدًا بالفعل في البريد الإلكتروني للأشخاص والصور وسجل البحث والتقويمات.

وقال بيت المحللين: “عندما يرتدي شخص ما زوجًا من نظارات Android XR، فإن مساعد الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى مقدمة. فهو يعرفك بالفعل”. “يختلف عمق التكامل هذا من الناحية الهيكلية عما تقدمه Meta. فنظارات Meta مقنعة، ولكنها تتطلب اتصالاً بهاتف ذكي وتعتمد بشكل كبير على النظام الأساسي الاجتماعي والإعلاني الخاص بـ Meta من أجل الاكتشاف والأهمية. وعلى النقيض من ذلك، تعمل Google على خلق الالتصاق من خلال نفس الخدمات التي يستخدمها المستهلكون يوميًا بالفعل.”

بالإضافة إلى ذلك، قالت إن شركة Snap أمضت عقدًا من الزمن في بناء شيء لا يمكن لأي شركة ناشئة في مجال الأجهزة شراؤه بين عشية وضحاها: جيل من المستخدمين الذين يفكرون في المصطلحات المرئية والعابرة والكاميرا أولاً. حسبت IDC أن النظام البيئي Lens Studio الخاص بها يضم بالفعل عشرات الآلاف من المطورين الذين أمضوا سنوات في بناء تجارب الواقع المعزز، مما يعني أن المحتوى والطبقة الإبداعية لنظام التشغيل Specs OS الخاص بها يصل إلى حد كبير مسبقًا.

يُقال إن خمسة أجيال من أجهزة Spectacles، التي تم بيعها في البداية بخسارة وتم تكرارها بهدوء، قد أعطت شركة Snap دروسًا واقعية حول البصريات والإدارة الحرارية والراحة الاجتماعية التي لا يمكن اختصارها ببساطة. علاوة على ذلك، وعلى عكس أي شركة أخرى تدخل هذا المجال، تعتقد شركة IDC أن شركة Snap أثبتت قدرتها على تغيير كيفية تواصل جيل كامل من خلال البرامج وحدها، وهي خدعة أصعب من شحن الأجهزة.

ستمارس منظومة البائعين الصينية، بما في ذلك Xiaomi وHuawei وAlibaba وRayNeo من بين مجموعة متزايدة من الشركات الأخرى، ضغوطًا مستمرة على التسعير والحجم، لا سيما في أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

ومن خلال تسليط الضوء على عامل حاسم في تطوير التكنولوجيا، لاحظت IDC أن ما يوحد Google وSamsung وSnap هو المتطلبات المشتركة الحاسمة للهاتف الذكي. تعتمد نظارات Ray-Ban من Meta أيضًا على الهاتف للحصول على الوظائف الكاملة، ولكن نظارات Google وSamsung ستكون متكاملة بشكل عميق مع نظام Android XR البيئي، وتميل بشكل كبير إلى علاقات الأجهزة الحالية.