رد الفعل العنيف لمراكز البيانات: استجابة الصناعة

عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي (AI)، فإن الأمر كله يتعلق بالرموز، وهي الوحدات الأساسية للذكاء الاصطناعي. إنها الطريقة التي تقيس بها نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) – جوهر الذكاء الاصطناعي وبالتالي وراء الكثير من التوسع الحديث في مراكز البيانات – المدخلات واستجاباتها، مع قياس تكلفتها بأجزاء من الدولار.

لكن “الرمز” هو أيضًا عدد الناشطين في مراكز البيانات الذين سيصفون الموقف القياسي للصناعة فيما يتعلق بمشاركة المجتمع والاستدامة. إذا أرادت الصناعة تجنب التصعيد وتأثيرات الاحتجاجات على أوقات البناء وقابلية المشروع للاستمرار، يتفق الخبراء على أن هناك حاجة إلى التحول من تصور الرمزية إلى موقف يركز على المجتمع والمجتمع.

في الجزء الأول من هذه السلسلة، نظرنا إلى المجموعات المختلفة، من العالمية إلى الشعبية، التي تقوم بحملة نشطة ضد تطوير مراكز البيانات.

في الجزء الثاني، ننظر إلى استجابة صناعة مراكز البيانات لرد الفعل العكسي هذا – أي المشغلين ومختبرات LLM وموردي التكنولوجيا والعديد من المستشارين وغيرهم من مكونات سلسلة التوريد التي تركز بشكل فريد تقريبًا على السرعة والحجم والأداء.

من الرموز إلى الرمزية أحد التحديات الرئيسية في تطوير مراكز البيانات ليس الاهتمام السلبي فحسب، بل سرعة وحجم الاهتمام الذي تلقاه القطاع. إن تزايد الاهتمام والتدقيق في مراكز البيانات – وهي زاوية غير معروفة نسبيًا ولكنها مهمة في صناعة التكنولوجيا حتى وقت قريب – يتضح من الارتفاع السريع في التغطية من قبل وسائل الإعلام التي تركز على الأعمال مثل الفاينانشيال تايمز. وفقا لبيانات من محللي الصناعة STL، كان هناك ما يقرب من 60 قدم مقالات ذكرت مراكز البيانات في عام 2022 والتي ارتفعت إلى أكثر من 700 في عام 2025. “لا يقتصر الأمر على أن مراكز البيانات تحظى بمزيد من الاهتمام… فجزء كبير من التغطية الإعلامية أصبح سلبيًا بشكل متزايد، وليس محايدًا، بل مجرد معلومات”، كما قال جوناس توب-ماجلستون، مستشار المحكمة الخاصة بلبنان، في بث عبر الإنترنت مؤخرًا.

عدم وجود هيكل أحد الأسباب التي قد تجعل مشغلي مراكز البيانات قد فوجئوا بسرعة وحجم رد الفعل العنيف المناهض لمراكز البيانات هو أنه على الرغم من موارد الصناعة غير المحدودة تقريبًا، إلا أنها تظل مجزأة. في حين يمكن للمقيمين الاتصال بمجموعات مثل Foxglove أو Global Action Plan أو Friends of the Earth، فإن صناعة مراكز البيانات تفتقر إلى حد كبير إلى استجابة منسقة، وغالبًا ما يواجه المشغلون الفرديون الناشطين من جانب واحد. طرحت مجلة Computer Weekly هذه النقطة على مايكل وينترسون، الأمين العام لرابطة مراكز البيانات الأوروبية (EUDCA)، وسألته عما إذا كان دور المنظمة هو دعم المشغلين في معارك التخطيط المحلية المحتدمة بشكل متزايد. في حين أن قانون EUDCA يأخذ المعارضة ضد مراكز البيانات على محمل الجد، إلا أنه يجب أن يكون مدروسًا بشأن دوره وكيفية تخصيص موارده بالطريقة الأكثر فعالية وكفاءة، كما يقول وينترسون. يقول وينترسون: “إن الحدود مهمة، لأننا باعتبارنا اتحادًا تجاريًا، ما زلنا في مرحلة الشباب. لدينا فريق عمل، ولكنه ليس كبيرًا. ولدينا ميزانية، ولكنها ليست ضخمة”. “لذا، علينا أن نضع حدودًا فيما يتعلق بكمية الصفائح التي يمكننا التعامل معها، وعدد الصفائح التي يمكننا تدويرها. في الوقت الحالي، هناك لوحة واحدة أو اثنتين، لذلك علينا أن نركز على المكان الذي نخصص فيه مواردنا.” في الآونة الأخيرة، تم نشر هذه الموارد في التعامل المباشر مع المشرعين في الاتحاد الأوروبي بشأن اللوائح التي تؤثر على مشغلي مراكز البيانات، مثل توجيه الطاقة الأوروبي (EED) ومجموعة من الخطط المعلن عنها مؤخرًا والتي تشمل الرقائق والسحابة والطاقة – بما في ذلك تقارير الكفاءة الناشئة ووضع العلامات على مرافق مراكز البيانات. وفقًا لوينترسون، ستحتاج EUDCA إلى إعادة التنظيم والبحث عن تمويل جديد لتوفير نوع الدعم النشط لأعضائها الذي من شأنه أن يقارب ذلك الذي تقدمه مجموعات الحملات للمقيمين والناشطين. يقول: “سيتعين علينا إنشاء قسم جديد تمامًا”. “يتعين علينا أن نوظف الموارد؛ ويتعين علينا أن نسعى للحصول على رسوم العضوية لدعم حملة الرسائل التي يمكن نشرها ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن في نهاية المطاف على مستوى العالم.” في الوقت الحالي، ستقدم EUDCA الدعم الذي تستطيعه للأعضاء، بما في ذلك عبر هيئات مراكز البيانات الوطنية، من خلال البناء على بعض المبادرات الحالية. ويقول: “يبدو أن هناك فجوة من حيث وجود منظمة أكبر للعمل على دعم المشغلين”. “سنبدأ في التعامل مع ذلك. نصدر تقريرًا سنويًا ونحاول النظر في القضايا الرئيسية المطروحة أمامنا، ولكن لدينا أيضًا قسمًا كاملاً يركز على التأثير المجتمعي. يقول: “لقد طلب منا العديد من الأعضاء تطوير هذا القسم والبدء في النظر في حالات الاستخدام الفردية، والتي يمكن أن تصبح مجتمعة معًا نموذجًا لأفضل الممارسات. لذا، نعم، بهذا المعنى، سنتحرك، ولكنها ستكون أداة يمكن استخدامها من قبل المشغلين أو المزيد من جمعيات التجارة المحلية”.

جمعيات مراكز البيانات المحلية ويحرص وينترسون على الإشارة إلى دور منظمات مراكز البيانات الوطنية التي، كجزء من أي نوع من الاستجابة على مستوى الصناعة، تقع بين المشغلين وEUDCA. قام تحالف مراكز البيانات (DCA)، المجموعة الصناعية الرئيسية للمشغلين والموردين في المملكة المتحدة، بتطوير ورقة موقف تحدد الخطوات التي تعتقد أن حكومة المملكة المتحدة بحاجة إلى اتخاذها لتبسيط نشر المرافق الجديدة والمساعدة في تهدئة مخاوف المجتمع. DCA تمكين الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع: واقع البنية التحتية ينص على أنه: “بدون سياسة منسقة… هناك خطر من أن تتخلف الجداول الزمنية لتسليم البنية التحتية عن طموح الذكاء الاصطناعي”. قالت فينيسا موفات، المدير التنفيذي لـ DCA، لموقع Computer Weekly: يؤدي الافتقار إلى الوضوح من جانب الحكومة بشأن كيفية تعريف مراكز البيانات وتنظيمها إلى تفاقم رد الفعل العكسي. وتقول: “إن أداءهم جيد جدًا في مختلف أنحاء الحكومة. وعلى نفس المنوال، ما زالوا يعملون في صوامع، وما زالوا لا يعرفون أين يضعوننا”. “لقد جعلوا مراكز البيانات بنية تحتية وطنية حيوية (CNI). ولكن إذا نظرت إلى قطاعات CNI، فلا يزال من الصعب العثور عليها.” توضح موفات أنه بالإضافة إلى عملها في مجال مراكز البيانات، فإنها ترى وجهة النظر من الجانب الآخر من السياج. “أنا عضو مجلس محلي. إذا وصل طلب مركز بيانات إلى المجلس المحلي هنا… فلن يعرفوا ماذا يفعلون به، لأنه لا توجد تعليمات.” يؤكد إطار سياسة التخطيط الوطني (NPPF) الذي تم إصداره مؤخرًا في المملكة المتحدة على الحاجة إلى مراكز البيانات على المستوى الوطني، وهذا يمنح المنظمات المحلية شيئًا يمكن الرجوع إليه، وفقًا لموفات. لكن المزيد من الوضوح سيحسن العملية. وتقول: “إذا كان تطبيق التخطيط التفصيلي الخاص بك يتضمن هذه المجموعة من المعلومات، فبدلاً من التعرض لرد الفعل العكسي هذا، قد يفهم السكان بشكل أفضل ما هي الفوائد. فالتواصل موجود مقدمًا”.

بطيء في التصرف بالإضافة إلى جمعيات مراكز البيانات الإقليمية والوطنية، يساعد العديد من الاستشاريين والمنظمات الاستشارية أيضًا في تشكيل استجابة الصناعة. تقول روز وينشينك، من معهد Uptime Institute وشهادة مراكز البيانات الاستشارية، إن الصناعة كانت بطيئة نسبيًا في استجابتها لرد الفعل العكسي. وتضيف: “كان لدينا الوقت الكافي للاستيلاء على السرد من خلال توفير المعلومات المناسبة بدلاً من الاعتماد على الغموض”. تمتد مسألة “التغلب على المشكلة” على طول الطريق من موقف متماسك على مستوى الصناعة – تعمل شركة Uptime على تطوير وثيقة استشارية بشأن التخطيط والمشاركة المجتمعية – إلى كيفية تعامل مشغلين محددين مع المقاومة المحلية، وفقًا لـ Weinschenk. “يتبع العديد من المشغلين منهج “اتخاذ القرار والإعلان والدفاع” – ما نسميه استراتيجية DAD – وبالنسبة للأشخاص في المجتمعات، أثر هذا حقًا على قدرتهم على الثقة.”

ميثاق اجتماعي لمراكز البيانات تعد شركة Hoare Lea، الاستشارية الهندسية لمراكز البيانات في المملكة المتحدة، واحدة من المنظمات الأكثر تقدمًا عندما يتعلق الأمر بكيفية تحسين مشاركة المجتمع. وفي وقت سابق من هذا العام نشرت المجموعة أماكن الطاقة: استراتيجيات التخطيط المتكاملة لمراكز البيانات والمجتمعات، والتي ذكرت أن تطبيقات تخطيط مراكز البيانات تتأخر بمتوسط ​​490 يومًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاعتراضات المتعلقة بعدم كفاية مشاركة المجتمع، والفوائد المجتمعية غير الواضحة، والتصميم، وقيود البنية التحتية، واستخدام الطاقة. قامت المنظمة أيضًا بتطوير ونشر ما تصفه بـ “الميثاق الاجتماعي” لمراكز البيانات الذي يحدد ستة مبادئ يمكن استخدامها من قبل السلطات المحلية والمطورين لتعزيز مشاركة المجتمع. وتتراوح هذه من المتطلبات الأساسية لفهم احتياجات المجتمعات إلى أهداف أعلى مستوى مثل “التصميم في الإنصاف والعدالة”. يقول كارل ووكر، رئيس قسم الرؤى المجتمعية في Hoare Lea، إن سرعة عمليات النشر الحالية غالبًا ما دفعت المشاركة المجتمعية المناسبة إلى الخلفية. ويقول: “السرعة والنطاق غير مسبوقين، ولهذا السبب يتعين عليهم أن يأخذوا المشاركة على محمل الجد”. “يجب أن يتم المشاركة في البداية، وينبغي أن تكون صحيحة خلال العملية. ويجب أن تكون أولوية مطلقة لأنه إذا تم التفكير فيها لاحقًا، فإن هذه المخاطرة ستكلفك المال “.

استدامة أفضل وبالإضافة إلى تحسين أطر وآليات المشاركة المجتمعية والمجتمعية، يعمل المشغلون أيضًا على ضمان أن تكون مرافقهم أكثر استدامة. يقول ميهير ناندكوليار، مدير استراتيجية التكنولوجيا في شركة جونسون كونترولز، موردة المعدات، إن المشغلين يدركون الآن أن تحسين الاستدامة يمكن أن يسرع عمليات النشر عن طريق تقليل احتمالية معارضة المجتمع. ويقول: “إن السرعة والضرورة للفوز بهذا السباق هي التي تدفع الخيارات إلى القيام بكل ما يلزم لجعل مركز البيانات مقبولاً”. “لذلك، لدينا عميل يقول بشكل أساسي أنه حتى لو أرادوا استخدام تبخر الماء كجزء من استراتيجية التبريد الخاصة بهم، فإن ذلك سيؤخر المشاريع. ولهذا السبب، فإنهم يصممون سيناريوهات من شأنها رفض الحرارة دون تبخر الماء. لذا، في الواقع، فإن الاستدامة هي جزء من كونها أسرع.”