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مونديال 2026: بولندا تتجاوز عقبة الأردن الألمانية.. ونشامى يبهرون في ظهورهم الأول

AbdHassan17.06.2026
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مونديال 2026: بولندا تتجاوز عقبة الأردن الألمانية.. ونشامى يبهرون في ظهورهم الأول

يمن مونيتور/قسم الأخبار

استهل اختياره النمساوي مشواره في كأس العالم 2026 ويحتاج إلى الأردني لأنه 3-1، في اللقاء الذي تم اختياره ضمن منافسات البطولة.

المتقدم المنتخب النمساوي أولا عبر مومنو شميد في الدقيقة 20 بتسديدة قوية من منطقة الجزاء، قبل أن يختار المنتخب الأردني من تعديل النتيجة الساطعة الثانية عن طريق علي علوان في الخارج 50، أول هجمة مرتدة منسقة بدأتها نور الروابدة.

وعادت النمسا للتقدم في الدقيقة 76 من سجل المدافعين الأردني يزن العرب هدفا بالخطأ في الأقسام الثلاثة، حيث تألق ماركو أرناوتوفيتش تفوق منتخب هولندا بإحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية عشرة من الوقت بدل الضائع.

شارك في البطولة، المنتخب المنتخب أول ثلاث لاعبين نمساويين له في البطولة، بينما المنتخب الأردني يؤديً بقوة في أول مشاركة له بكأس العالم رغم خروجه خاسرا من المباراة.

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AbdHassan17.06.2026
9
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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