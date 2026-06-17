تكتسب حركة الوصلة الصاعدة زخمًا حيث تصل اشتراكات 5G إلى ثلاثة مليارات

بعد سبع سنوات من التقديم التجاري الأول للبنية التحتية للهاتف المحمول من الجيل التالي، تجاوزت اشتراكات الهاتف المحمول 5G علامة الثلاثة مليارات في الربع الأول من عام 2026، في حين أدى الارتفاع المستمر للذكاء الاصطناعي (AI) إلى إحداث تغيير كبير في طبيعة حركة مرور الهاتف المحمول، مع ارتفاع الوصلة الصاعدة، وفقًا لأحدث التقارير. تقرير التنقل من إريكسون (EMR).

ووجد تحليل إريكسون لسوق الاتصالات العالمية في يونيو 2026 أنه تمت إضافة 162 مليون اشتراك جديد لتقنية الجيل الخامس على مستوى العالم في الربع الأول من هذا العام، ليصل المجموع إلى 3.1 مليار. وتتوقع إريكسون أن ينمو هذا الرقم بسرعة وأكثر من الضعف (إلى 6.4 مليار) بحلول نهاية عام 2031.

بشكل عام، حسبت الدراسة أن شبكات 5G تعاملت مع 48% من إجمالي حركة بيانات الهاتف المحمول في نهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 85% بحلول نهاية عام 2031. وتوقعت أن دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وشمال شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ستعتمد اشتراكات الهاتف المحمول 5G بنسبة قريبة من 90% أو أكثر بحلول نهاية عام 2031.

وقد أطلق حوالي 390 من مقدمي الخدمة خدمات 5G التجارية حتى الآن، وأطلق أكثر من 90 منهم خدمات 5G المستقلة (SA). تبين أن عدد عروض خدمات الاتصال التجارية المتمايزة القائمة على تقطيع شبكة 5G SA من مقدمي الخدمة – مع القدرة على تقديم جودة خدمة مضمونة لحالات الاستخدام من خلال تأمين شرائح الشبكة – مستمر في النمو بوتيرة سريعة.

ارتفع المجموع من 65 في نوفمبر 2025 السجلات الطبية الإلكترونية إلى 84 في جميع المناطق في طبعة يونيو 2026، مما يشير إلى أن الخدمات القائمة على الاتصال المتباين تنتقل من التبني المبكر إلى التسويق التجاري السائد.

كان مقدمو الخدمات منشغلين بتقديم خطط التعريفة القائمة على السرعة للوصول اللاسلكي الثابت (FWA) كجزء من استراتيجية تسييل منظمة تستهدف قطاعات السوق المختلفة. وصلت حصة مقدمي خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) الذين يقدمون الخدمة عبر 5G إلى 71%، ارتفاعًا من 57% في يونيو 2025 – وهي أكبر زيادة سنوية خلال أربع سنوات من العام. السجلات الطبية الإلكترونية.

ويتم الآن تقديم خطط التعريفة القائمة على السرعة من قبل 57% من مقدمي خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA)، مقارنة بـ 51% قبل عام. ولاحظت إريكسون أن هذا الزخم المتنوع انعكس في إطلاق شبكات الجيل الخامس FWA الجديدة في الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش والمغرب وتايوان وتركيا وفيتنام.

يعد استيعاب اتصالات 5G FWA هو الأقوى في أمريكا الشمالية ودول الشمال ودول مجلس التعاون الخليجي وأجزاء من آسيا، حيث يمتد إلى الأسواق التي تضم أكثر من 95٪ من المنازل المتصلة بالألياف الضوئية إلى متوسط ​​إيرادات منخفض لكل أسواق المستخدم، مثل الهند. ومع ذلك، فإن النمو في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأجزاء من جنوب شرق آسيا لا يزال محدودا، على الرغم من الإمكانات الطويلة الأجل.

تم الكشف عن اتجاه رائع آخر وهو أن حركة الوصلة الصاعدة تنمو بشكل أسرع من الوصلة الهابطة بالنسبة لمعظم مقدمي الخدمة – وفي بعض الحالات، بشكل أسرع بشكل ملحوظ. واستناداً إلى قياسات حركة مرور الشبكة التي أجرتها إريكسون، شهد 43 من أصل 55 من مقدمي الخدمة معدل نمو أعلى للوصلة الصاعدة من الوصلة الهابطة، في حين شهد 17 من أصل 55 من مزودي الخدمة معدل نمو للوصلة الصاعدة أعلى بأكثر من 1.5 مرة من الوصلة الهابطة.

لم تعد شبكات الهاتف المحمول تقتصر على توفير الاتصال بأفضل جهد فحسب؛ لقد أصبحت بنية تحتية حيوية وذكية تلبي احتياجات التطبيقات المتنوعة

إريك إيكودن، إريكسون



تشير نماذج سيناريو إريكسون إلى أن حركة مرور الذكاء الاصطناعي الإضافية يمكن أن تؤدي إلى زيادة حركة الوصلة الصاعدة ثلاث مرات أو أكثر في عام 2031، مقارنة بعام 2025. وتتمثل المحركات الرئيسية الحالية لذلك في تطبيقات الاتصال والتعاون عبر الهواتف الذكية، ومشاركة المحتوى الذي ينشئه المستخدم، والتخزين السحابي.

نمت حركة بيانات الشبكة – لكل من الهاتف المحمول والنفاذ اللاسلكي الثابت – بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يتجاوز التوقعات. وكان هذا مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي المستمر في الهند وأمريكا الشمالية.

بالإضافة إلى الجيل الخامس، قامت إريكسون أيضًا بدراسة نمو الجيل السادس. وأشار التقرير إلى أن التوقعات المبكرة تشمل الدعم الكامل للاستشعار والاتصالات المتكاملة (ISAC)، والتكامل السلس بين الشبكات الأرضية وشبكات الأقمار الصناعية لتقليل فجوات التغطية، والتركيز القوي على كفاءة الطاقة – وكل ذلك مدفوعًا بتقنية الجيل السادس المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

وتعتقد إريكسون أنه سيتم الانتهاء من أول مواصفات 6G القابلة للتنفيذ بحلول نهاية عام 2028 أو أوائل عام 2029. ومن المتوقع أن يتم إطلاق خدمات 6G التجارية الأولى في عام 2030 تقريبًا، مع تباين الامتصاص اللاحق بين المناطق والبلدان. وكما هو الحال مع إطلاق شبكات الجيل الخامس، من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي من أوائل الدول التي تتبنى هذه التقنية.

وتعليقًا على الدراسة والاتجاهات، قال إريك إيكودن، ناشر EMR والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إريكسون: “مع التحول القادم إلى الذكاء الاصطناعي المادي، ستتحول أنماط حركة المرور بشكل أساسي مع انتقالنا من النماذج المركزية في مراكز البيانات إلى عوامل الذكاء الاصطناعي الموزعة والمستقلة والمدمجة عبر أجهزتنا ومركباتنا ومدننا، والتي ترتبط عادة بواسطة شبكة الجيل الخامس.

“لم تعد شبكات الهاتف المحمول تقتصر على توفير الاتصال بأفضل الجهود فحسب؛ بل أصبحت بنية تحتية ذكية وبالغة الأهمية تلبي احتياجات التطبيقات المتنوعة. ويعكس جزء من هذا التحول الارتفاع المستمر في عروض الخدمات التجارية الجديدة القائمة على تقطيع شبكات 5G المستقلة وعدد مقدمي خدمات الاتصالات الذين ينشرون 5G SA.”