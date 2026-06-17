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الحكومة اليمنية تستمر في تعويضات جديدة للضرائب والجمارك لتسريع إصلاحات المالية

AbdHassan17.06.2026
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الحكومة اليمنية تستمر في تعويضات جديدة للضرائب والجمارك لتسريع إصلاحات المالية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدر رئيس وزراء الخارجية عادة محسن الزنداني، الأربعاء، سلسلة من المظاهرات حيث تظهر وتكليفات جديدة في وزارة المالية وصلح الضرائب والضرائب، في خطوة تدريجية وتسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والفاعلية الفعالة ولا يمكن الحصول على الإيرادات العامة.

وقالت الحكومة إن القرار محدد في إطار خطة جديدة للهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية والإيرادية، بما في ذلك ما يسمح بمساهمة في إدارة الموارد العامة والتنوع والمساهمة.

بالإضافة إلى مهندسي الضرائب الجدد، إلى جانب المشرف العام في الوحدات الحكومية والإدارات القضائية بعدن، بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين للمحافظة.

كما هو محدد، يتم تحديد الأحداث في الولايات المتحدة حيث توجد قيادة وإشراف في هتلر الضابط المسؤول والتهريب وجمارك عدنان المستقلة.

وامتدت القرار إلى وزارة المالية، حيث تتولى مهام الحاكم الإداري في الشتاء وأرقام العلاقات المالية والمكتب الفني، بالإضافة إلى تعيين المدير التنفيذي للوزارة.

وفقا للقيمة الحكومية، فإن هذه الجزئية لتفصيل كامل تفصيل شامل للأداء الوطني والقيادي في الهيئات المالية والإيرادية، ويمكن لمتطلبات المرحلة الحالية وأهداف برنامج الإصلاحات التي تتبناه الحكومة لتحسين إدارة المال العام والهيئات الحكومية الحكومية.

وأضاف المصدر أن التغييرات تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الذي يتخذه مجلسها، والهادفة إلى رفع الإيرادات الفعالة، والفعالية والمساءلة، وتتنوع في الموارد العامة.

وترى الحكومة أن تحديث القيادات الإدارية وتطبيقات التدوير الوظيفي تشاركان كجزء من استراتيجية واسعة النطاق لتنظيم المؤسسات المالية وتمكينها من أداء دور أكثر فعالية في الدعم حصريا وتتحكم في مصادر الدخل، بما في ذلك فرص الخسارة الاقتصادية ويحسن الدولة القدرة على الالتزام بها وتساعدها على تقديم الخدمات الأساسية البسيطة.

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AbdHassan17.06.2026
8
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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