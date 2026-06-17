يقول رئيس NCSC إن الدول المعادية شنت 200 هجوم على البنية التحتية في المملكة المتحدة خلال خمسة أشهر
قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) التابع لـ GCHQ اليوم إن البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة واجهت 200 هجوم إلكتروني مرتبط بجهات فاعلة معادية في الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وقال ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي لمركز NCSC، إنه خلال العام الماضي، يمكن إرجاع ثلاثة أرباع الهجمات السيبرانية ضد البنية التحتية الوطنية الحيوية (CNI) – والتي تشمل المستشفيات والكهرباء والمياه والتمويل – إلى جهات حكومية معادية.
وكشف هورن في محاضرة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن الدول المعادية، بما في ذلك روسيا والصين وإيران، تستهدف الأنظمة التي تدعم الخدمات الأساسية في المملكة المتحدة.
وقال إن العدد الكبير من الهجمات ضد CNI يظهر أن الهجمات السيبرانية لا يمكن التعامل معها ببساطة على أنها خطر يجب إدارته، ولكن باعتبارها “تنافسًا مستمرًا بين خصوم أقوياء”.
200 هجوم ضد CNI في المملكة المتحدة
وكشف هورن أن المركز الوطني للأمن الإلكتروني تمكن من إدارة 200 حادثة سيبرانية أثرت على البنية التحتية الوطنية الحيوية في المملكة المتحدة ونظامها البيئي الداعم بين يناير 2026 ومايو 2026.
بحلول عام 2028، يقول المركز الوطني للأمن السيبراني أنه من المرجح أن يستخدم المهاجمون القدرات السيبرانية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لاستغلال نقاط الضعف المعروفة في التكنولوجيا القديمة “على نطاق واسع” عبر البنية التحتية الوطنية الحيوية.
ويتعين على الشركات والحكومة والقطاع الخاص أن يتحركوا “الآن وبشكل عاجل” لحماية أنظمتهم وحماية أنفسهم من الصراعات المستقبلية، التي قد تؤدي إلى تكاثر الهجمات السيبرانية.
وحذر هورن من أن “نقاط الضعف العديدة التي تتسامح معها المنظمات اليوم سيتم استغلالها في الصراعات غدًا. وإذا كانت باهظة الثمن أو يصعب إصلاحها في وقت السلم، فمن المؤكد أنها ستكون في حالة حرب”.
وأضاف: “في الفضاء الإلكتروني، نحن لا نستعد لصراعات الغد – إلى حد ما، نحن نقاتلها اليوم”.
الدفاع السيبراني يشبه مباراة كرة القدم
وقياسا على ذلك، قال إن المعركة السيبرانية ليست مثل “مباراة مصارعة”، محصورة في المنطقة المغلقة لحلبة المصارعة،
قال هورن: “إنها أشبه بلعبة كرة القدم أو كرة السلة، حيث يتم لعبها عبر ملعب كبير، حيث يعتمد النجاح على كيفية عملك في جميع أنحاء الملعب”.
ريتشارد هورن، NCSC
وقال إن هناك حاجة إلى عمل منسق عبر المساحات السيبرانية “القريبة والمتوسطة والبعيدة” حيث نتواصل مع الخصوم، وأن هناك حاجة إلى أساليب مختلفة في كل منها.
ودعا كل عضو مجلس إدارة ومدير تنفيذي في كل مؤسسة إلى تعزيز مرونتهم السيبرانية من خلال التركيز على ثلاث قدرات أساسية: فهم تعرضهم للتهديدات، وبناء دفاعات أقوى بناءً على أساسيات أمنية مثبتة، وضمان قدرتهم على مواصلة العمل والتعافي بسرعة بعد الهجوم.
وقال هورن: “ما زلنا نرى اليوم عددًا كبيرًا جدًا من الحوادث المهمة التي من المحتمل أن تكون بسبب عدم توفر الأساسيات”.
وأضاف: “الحقيقة هي أنه في هذه المسابقة العظيمة، لا يوجد متفرجون؛ نحن جميعًا على أرض الملعب. من قاعات مجالس الإدارة إلى مكاتب المساعدة في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى الأرائك في المنزل، المنافسة في كل مكان”.
“إذا اعتنقنا المنافسة بشكل جماعي، وفهمنا مدى إلحاحها واعتقدنا أننا قادرون على مواجهة أي خصم، فيمكننا أن ننتصر وسننتصر”.
قام المركز الوطني للأمن الإلكتروني (NCSC) بنشر موارد وتوجيهات لمساعدة المؤسسات على مواجهة الهجمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي هنا.
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