يقول رئيس NCSC إن الدول المعادية شنت 200 هجوم على البنية التحتية في المملكة المتحدة خلال خمسة أشهر

قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) التابع لـ GCHQ اليوم إن البنية التحتية الحيوية في المملكة المتحدة واجهت 200 هجوم إلكتروني مرتبط بجهات فاعلة معادية في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وقال ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي لمركز NCSC، إنه خلال العام الماضي، يمكن إرجاع ثلاثة أرباع الهجمات السيبرانية ضد البنية التحتية الوطنية الحيوية (CNI) – والتي تشمل المستشفيات والكهرباء والمياه والتمويل – إلى جهات حكومية معادية.

وكشف هورن في محاضرة ألقاها في المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن الدول المعادية، بما في ذلك روسيا والصين وإيران، تستهدف الأنظمة التي تدعم الخدمات الأساسية في المملكة المتحدة.

وقال إن العدد الكبير من الهجمات ضد CNI يظهر أن الهجمات السيبرانية لا يمكن التعامل معها ببساطة على أنها خطر يجب إدارته، ولكن باعتبارها “تنافسًا مستمرًا بين خصوم أقوياء”.

200 هجوم ضد CNI في المملكة المتحدة وكشف هورن أن المركز الوطني للأمن الإلكتروني تمكن من إدارة 200 حادثة سيبرانية أثرت على البنية التحتية الوطنية الحيوية في المملكة المتحدة ونظامها البيئي الداعم بين يناير 2026 ومايو 2026. بحلول عام 2028، يقول المركز الوطني للأمن السيبراني أنه من المرجح أن يستخدم المهاجمون القدرات السيبرانية المدعمة بالذكاء الاصطناعي لاستغلال نقاط الضعف المعروفة في التكنولوجيا القديمة “على نطاق واسع” عبر البنية التحتية الوطنية الحيوية. ويتعين على الشركات والحكومة والقطاع الخاص أن يتحركوا “الآن وبشكل عاجل” لحماية أنظمتهم وحماية أنفسهم من الصراعات المستقبلية، التي قد تؤدي إلى تكاثر الهجمات السيبرانية. وحذر هورن من أن “نقاط الضعف العديدة التي تتسامح معها المنظمات اليوم سيتم استغلالها في الصراعات غدًا. وإذا كانت باهظة الثمن أو يصعب إصلاحها في وقت السلم، فمن المؤكد أنها ستكون في حالة حرب”. وأضاف: “في الفضاء الإلكتروني، نحن لا نستعد لصراعات الغد – إلى حد ما، نحن نقاتلها اليوم”.