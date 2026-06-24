يتصل Truecaller بـ Telna لتشغيل خدمة eSIM للسفر داخل التطبيق

بعد أن بدأت في إطلاق ما قالت إنه أول صندوق استثماري مخصص لصناعة الاتصالات يركز حصريًا على العلامات التجارية والتطبيقات الرقمية الأولى والموجهة مباشرة إلى المستهلك لوحدة هوية المشترك (eSIM)، فازت منصة تمكين الاتصالات Telna بعقد مع شركة الاتصال الدولية Truecaller لتكون شريك الاتصال العالمي الحصري وراء خدمة eSIM الجديدة للسفر.

تهدف الشراكة بشكل أساسي إلى تمكين Truecaller من تضمين منصة Telna eSIM للسفر وخدمات اتصال الهاتف المحمول مباشرة في تطبيقاتها من خلال البنية التحتية للاتصال API-first الخاصة بـ Telna. ونتيجة لذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى اتصال بيانات الهاتف المحمول عبر أكثر من 190 دولة.

تقوم Telna حاليًا بتوزيع أكثر من خمسة ملايين بطاقة eSIM شهريًا، مما يجعلها واحدة من أكبر منصات eSIM المستقلة في السوق. ومن خلال تكامل واحد، يتمكن الشركاء من الوصول إلى البنية التحتية متعددة الشبكات الخاصة بـ Telna، والتي توفر اتصالاً عالميًا. توفر الشراكة أيضًا لـ Truecaller طريقًا سريعًا إلى سوق eSIM للسفر دون التعقيد والتكاليف المرتبطة ببناء البنية التحتية للاتصالات.

يستخدمه أكثر من 500 مليون شخص حول العالم للتعرف على هوية المتصل والحماية من البريد العشوائي والمراسلة، ويهدف Truecaller المعلن إلى جعله فعالاً للشركات للتواصل مع المستهلكين، مما يتيح إجراء محادثات آمنة وذات صلة. تدعي الشركة أنها في مهمة لبناء الثقة في الاتصالات، وتقول إن الاحتيال والاتصالات غير المرغوب فيها متوطنة في الاقتصادات الرقمية، وخاصة في الأسواق الناشئة.

تقول Telna إنها توزع حاليًا أكثر من خمسة ملايين بطاقة eSIM شهريًا وتحمل ما يقرب من 5٪ من حركة التجوال العالمي، مما يجعلها واحدة من أكبر منصات eSIM المستقلة في السوق. ومن خلال تكامل واحد، يمكن للشركاء الوصول إلى بنية تحتية متعددة الشبكات توفر اتصالاً عالميًا.

ومع إعلانها عن تمويلها، أشارت “تيلنا” إلى أنه مع ظهور شركات جديدة بسرعة عبر النظام البيئي لبطاقة eSIM، فإن الكثير منها يصل إلى النطاق بشكل أسرع مما سمحت به نماذج الاتصالات التقليدية على الإطلاق، مما أدى إلى توسع السوق بسرعة، مع تشكيل منافذ متخصصة واكتساب قوة جذب في جميع أنحاء العالم، مما يعكس تحولًا أوسع في ديناميكيات الاتصال المحمول.

ومن بين أهداف الشركة تمكين مشغلي الشبكات الافتراضية للهاتف المحمول (MVNOs) والتطبيقات الفائقة من التركيز على طبقات التطبيق ومشاركة المستهلك، وذلك باستخدام الخدمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي (AI) والتعاون التسويقي لتسريع التبني عبر المناطق والأسواق الرأسية.

تتوقع البيانات الصادرة عن شركة الأبحاث Kaleido Intelligence أن يتجاوز الإنفاق السنوي على خدمات eSIM للسفر 10 مليارات دولار اعتبارًا من عام 2028 فصاعدًا، مما يؤكد حجم الفرصة.

تعتبر Truecaller أن الشراكة الجديدة توفر طريقًا سريعًا إلى سوق eSIM للسفر سريع النمو دون التعقيد واستثمار رأس المال المرتبط ببناء البنية التحتية للاتصالات. ومن خلال استخدام منصة Telna الراسخة وعلاقات شركات النقل العالمية، قالت إنها تمكنت من إطلاق عرض اتصال يحمل علامة تجارية في غضون أسابيع وليس سنوات.

ومن خلال ما يوصف بأنه “تجربة متكاملة داخل التطبيق”، يمكن للمستخدمين شراء وتفعيل شرائح eSIM للسفر والوصول إلى الاتصال المحلي في أكثر من 190 دولة. تدعم الشراكة أيضًا استراتيجية التطبيقات الفائقة الأوسع نطاقًا الخاصة بـ Truecaller، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الخدمات المتاحة إلى ما هو أبعد من الاتصالات.

من خلال دمج إمكانات eSIM للسفر مباشرةً في نظامها البيئي، كانت Truecaller واثقة من قدرتها على إضافة خدمة جديدة مدرة للدخل تزيد من المنفعة اليومية للتطبيق للمسافرين الدائمين. وأشارت إلى أنه إلى جانب خدمات مثل رسائل الأعمال والمدفوعات، فإن اتصال السفر يخلق فرصًا إضافية لتعزيز المشاركة وتحسين الاحتفاظ بالعملاء وتقليل الاضطراب.

“يسافر مستخدمونا باستمرار، والبقاء على اتصال في الخارج هو امتداد طبيعي للخدمات التي يعتمدون عليها. ومن خلال العمل مع Telna، يمكننا توفير اتصال دولي مباشرة داخل التطبيق الذي يثق به الأشخاص بالفعل،” قال فريدريك كجيل، الرئيس التنفيذي للعمليات في Truecaller. “يمثل الاتصال بالسفر خدمة قيمة أخرى.”

وأضاف جريجوري جوندلفينجر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Telna: “أراد Truecaller توفير اتصال السفر مباشرة في تطبيقه، وليس الشروع في مشروع اتصالات متعدد السنوات. ومن خلال الجمع بين الوصول إلى العملاء والعلامة التجارية الموثوقة مع البنية التحتية لشبكة Telna وعلاقات شركات الاتصالات ومنصة eSIM، مكننا الشركة من إطلاق تجربة اتصال سلسة في أسابيع بدلاً من سنوات.”

تتوفر خدمة eSIM للسفر حاليًا في أكثر من 30 سوقًا عبر أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.