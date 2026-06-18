تداول أسعار الذهب في اليمن وسط ثبات نسبي للأسواق العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

حافظت أسعار الذهب في اليمن على استقرارها النسبي، الخميس، في أسواق مدينتي عدن وصنعاء، دون تسجيل تغيرات هامة مقارنة بتعاملات اليوم السابق، بالتزامن مع حالة الثبات التي تشهدها بوضوح العالمية للمعدن النفيس.

وفقًا لأسعار اللعب، بلغ سعر الذهب عيار 21 جرامًا في مدينة عدن نحو 183 ألف ريال، حتى سجل في صنعاء نحو 64 ألف ريال.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في عدن إلى نحو 212 ألف ريال، مقابل نحو 74 ألف ريال في الصنع.

وفيما يتعلق بالجنيه الذهبي (8 جرامات من عيار 21)، تجاوز سعره في عدن مليوناً و474 ألف ريال، في حين بلغ سعر الصنع نحو 517 ألف ريال.

ويشترط البيع لقيمة شراء الذهب من الإطباق، في حين اعتبارها عند للمستهلكين نتيجة إضافة تباينا من محل إلى آخر.

وفقا لمصادر عاملة في سوق الصاغة، يتم تحديد المفاضلات بين 100 و150 ريالاً سعودياً عند بيع الجنيه الذهب للعملاء.

وتشهد أسعار الذهب في تغيرات اليمنات متواصلة تبعاً للحركة الواضحة العالمية والمحلية، كما تتباين بين محل الصاغة وفقاً لمستويات العرض والطلب وتكاليف اللعب.