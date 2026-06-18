الأرصاد اليمنية بدأت أمطارا رعدية في 12 محافظة ويحذر من موجة حر شديدة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، الخميس، أن ينطلق مطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الساعات الأربع والعشرين فقط، بالتزامن مع تقليص النار إلى شديدة الحرارة في المناطق الهادئة والساحلية.

وقال المركز في نشرة تنبيهية إنه من المتوقع أن يصاحبها تساقط لحبات على أجزاء من محافظات تعز وإب والضالع وريمة وغرب ذمار ومحوليت وحجة.

كما أن أمطارًا متفرقة خاصة بالرعد أحيانًا قد تشهدها أجزاء من محافظات عمران وغرب صعدة، إضافة إلى تظاهرات في لحج وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة، بالإضافة إلى سهولة تهامة استثمار الساحل الغربي.

أصيب المركز إلى الطقس الحار إلى درجة حرارة شديدة في الرفاق والهضاب الداخلي والسهول الساحلي.

وقد دعته في أماكن محددة بسبب هطول الأمطار عليه إلى توخي يطلب من جريان السيول في الشعاب والوديان، ويحصل على التواجد أو الجسر مجاري السيول أثناء وبعده، ويطلب من أهل العواصف الرعدية.

كما منطقة النفط الخام هي المناطق غير المباشرة والهضاب الداخلي والسهول الساحلي من مواجهة الحارة والشديدة الحرارة، ناصحًا بالإكثار من شرب الماء المباشر لأشعة الشمس الخاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر.