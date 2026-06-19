استقالة مفوض المعلومات البريطاني جون إدواردز بعد تحقيق في شؤون الموارد البشرية

استقال مفوض المعلومات البريطاني، جون إدواردز، من منصبه بعد إجراء تحقيق في مكان عمله في مزاعم لم يتم الكشف عنها.

وقال إدواردز في بيان إنه يقبل أنه كانت هناك مناسبات “مارس فيها حكما سيئا” و”قام بمحاولات للفكاهة غير مناسبة”.

وفي منشور على موقع LinkedIn، قال إدواردز إنه نتيجة لذلك، قرر أنه من المناسب الاستقالة من منصبه، قائلاً: “لا أرغب في أن أكون مصدر إلهاء عن العمل المهم لـ ICO”.

وفقًا لمكتب مفوض المعلومات (ICO)، تنحى إدواردز طوعًا عن مهامه في 26 فبراير بينما كان التحقيق جاريًا، لكنه استمر في تلقي تحديثات حول عمل المكتب.

في يونيو، كشف مكتب ICO أن التحقيق وجد أنه على الرغم من عدم العثور على أي خطأ، إلا أن هناك قضية يجب الرد عليها. تولى بول أرنولد، نائب المفوض والرئيس التنفيذي في ICO، مسؤوليات إدوارد مؤقتًا.

وفق بوليتيكو، التي نشرت القصة لأول مرة في أبريل، عاد إدواردز إلى نيوزيلندا لكنه استمر في الحصول على راتبه السنوي البالغ 200 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يتجاوز راتب رئيس وزراء المملكة المتحدة.

بعد استفسارات المنشور، نشر إدواردز منشورًا على LinkedIn يشير فيه إلى أنه تنحى طوعًا عن واجباته أثناء إجراء تحقيق مستقل في شؤون الموارد البشرية. وأضاف: “أنا أتعاون بشكل كامل وأشارك في التحقيق وسوف أبلغ عن التقدم في الوقت المناسب”.