استقالة مفوض المعلومات البريطاني جون إدواردز بعد تحقيق في شؤون الموارد البشرية
استقال مفوض المعلومات البريطاني، جون إدواردز، من منصبه بعد إجراء تحقيق في مكان عمله في مزاعم لم يتم الكشف عنها.
وقال إدواردز في بيان إنه يقبل أنه كانت هناك مناسبات “مارس فيها حكما سيئا” و”قام بمحاولات للفكاهة غير مناسبة”.
وفي منشور على موقع LinkedIn، قال إدواردز إنه نتيجة لذلك، قرر أنه من المناسب الاستقالة من منصبه، قائلاً: “لا أرغب في أن أكون مصدر إلهاء عن العمل المهم لـ ICO”.
وفقًا لمكتب مفوض المعلومات (ICO)، تنحى إدواردز طوعًا عن مهامه في 26 فبراير بينما كان التحقيق جاريًا، لكنه استمر في تلقي تحديثات حول عمل المكتب.
في يونيو، كشف مكتب ICO أن التحقيق وجد أنه على الرغم من عدم العثور على أي خطأ، إلا أن هناك قضية يجب الرد عليها. تولى بول أرنولد، نائب المفوض والرئيس التنفيذي في ICO، مسؤوليات إدوارد مؤقتًا.
وفق بوليتيكو، التي نشرت القصة لأول مرة في أبريل، عاد إدواردز إلى نيوزيلندا لكنه استمر في الحصول على راتبه السنوي البالغ 200 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يتجاوز راتب رئيس وزراء المملكة المتحدة.
بعد استفسارات المنشور، نشر إدواردز منشورًا على LinkedIn يشير فيه إلى أنه تنحى طوعًا عن واجباته أثناء إجراء تحقيق مستقل في شؤون الموارد البشرية. وأضاف: “أنا أتعاون بشكل كامل وأشارك في التحقيق وسوف أبلغ عن التقدم في الوقت المناسب”.
تسونامي الذكاء الاصطناعي
وفي بيان استقالته، أشار إدواردز إلى استمرار الحاجة إلى التنظيم في ضوء التقدم التكنولوجي السريع. وقال ذلك باسم “منظمة العفو الدولية [artificial intelligence] لقد اجتاحنا تسونامي”، وكانت هناك حاجة إلى مضاعفة الجهود والتعاون لضمان السلامة والمساءلة والثقة على الإنترنت.
وأضاف: “يوفر التقدم التكنولوجي السريع فرصًا هائلة، ولكن يجب أن تكون آمنة ومتاحة للجميع. ولسوء الحظ، ليس هذا هو الواقع دائمًا”. “لا يمكن لأي منظمة أو دولة منفردة أن تواجه هذه التحديات بمفردها. إن التعاون محليًا ودوليًا بين الهيئات التنظيمية وصانعي السياسات أمر بالغ الأهمية لضمان تمتع المجتمعات بفوائد الابتكار بشكل آمن ومنصف.”
وقال إدواردز إنه أخطر إيان موراي، وزير الشؤون الرقمية والحكومة والبيانات، باستقالته من منصبي مفوض المعلومات ورئيس لجنة المعلومات هذا الصباح (19 يونيو).
أصبح إدواردز، المحامي والمحامي ومستشار السياسات لرئيسة وزراء نيوزيلندا ومجلس الوزراء، مفوض الخصوصية النيوزيلندي في الفترة من فبراير 2014 إلى ديسمبر 2021. وبدأ فترة ولاية مدتها خمس سنوات كمفوض إعلامي للمملكة المتحدة في يناير 2022، خلفًا لإليزابيث دينهام، التي تم تمديد فترة ولايتها خلال جائحة كوفيد-19.
شهدت فترة عمل إدوارد أن أصبحت حماية البيانات وسلامتها أولوية أعلى بعد تقديم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وفي الآونة الأخيرة، أشرف إدواردز على استجابة المكتب لنمو الذكاء الاصطناعي. في العام الماضي، أطلق ICO استراتيجية تغطي مجالات مثل استخدام أنظمة اتخاذ القرار الآلي (ADM) واستخدام التعرف على الوجه من قبل سلطات إنفاذ القانون.
قال إدواردز في منشوره على LinkedIn إنه فخور بالعمل مع “الموظفين والشركاء المتفانين” في ICO، جنبًا إلى جنب مع المجتمع التنظيمي الأوسع في المملكة المتحدة والدولية لتعزيز هذه الأهداف المشتركة.
وقال: “على الرغم من أنني لن أتمكن بعد الآن من مواصلة هذا العمل في دوري الحالي، فإن التزامي بالمبادئ والقيم والأهداف التي وجهت حياتي المهنية لم يتغير”. “أنا فخور بالمساهمة التي قدمتها وأتطلع إلى مواصلة دعم هذا العمل المهم.”
وأكد متحدث باسم وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا (DSIT) أن نائب ICO جوسيتولى المفوضون مهام الجهة التنظيمية ويضمنون استمرارية القيادة.
وقال متحدث باسم الحكومة: “تتوقع الحكومة أعلى معايير السلوك من جميع كبار القادة في الحياة العامة. وقد أقر السيد إدواردز بأن سلوكه كان أقل من هذه المعايير”.
ومن المتوقع أن يصدر مكتب مفوض المعلومات بيانا اليوم.
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