يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ الجزيرة الإنجليزية سعيد الباطاطي

قبل أسابيع من اختبار بطولة كأس العالم لهذا العام، تعطلت بطارية احتياطية لعادل محسن، ولم يتمكن بمقدوره من تحمل تكاليف استبدالها، مما يعني أنه سيبقى كهربائيًا في مكانه من خلال انقطاع الكهرباء باستمرار.

كما ضربت أزمة الوقود مدينته المكلا، الواقعة شرقي اليمن، ليجد مشقة وفي تأمين ما يكفي لدراجته النارية، الأمر الذي توقف في النهاية على الوقوف في الخارج.

يعيش عادل حالة من الإحباط؛ وهذا العشاق لكرة القدم، من العمر 56 عامًا، واظب على متابعة كل بطولات كأس العالم منذ عام 1982، متحديًا الحروب والانهيار الاقتصادي والاضطرابات السياسية. بيد أن هذا العام يعد قادراً على الهروب من الواقع المرير الذي خلفه أكثر من مجرد عقد من الحرب والأزمات الاقتصادية في اليمن.

يقول عادل للجزيرة، أثناء جلوسه على المقعد الخشبي بشكل خاص ببصره نحو شاشة عرض عامة للشركة المحلية في الملعب المحلي: “أعتقد أن هذه النسخة هي الأسوأ من كأس العالم، إذ قد يغيب عني الكثير بسبب انقطاع التيار الكهربائي”.

رغم توقفه عن قيمة الاشتراك في خدمة البث التليفزيونية المحلية، لم يفضل عادل توفير مبلغ 200 دولار مطلوب لشراء بطارية لشراء منزل، كما لم تكن تمتلك القدرة المالية على شراء باقات الإنترنت اللازمة للمشاهدة مباشرة بشكل مباشر عبر هاتفه المحمول. وبناء على ذلك، حدد المسار المحلي للحصول على متابعة كأس العالم 2026.

وقبيل سجل افتتاحية بين جنوب أفريقيا والمكسيك، دوى صوت المولدات الكهربائية في أرجاء المكان، واشتغل جهاز العرض (البروجكتور) قبل الضغط مع صافرة البداية.

كانت الساحة الساطعة، وأرضيتها مبلطة برحلة حجرية بالية، حيث جلسة رجلان يستمتعان بالقات – وهي أوراق من الأنشطة تستهلك على نطاق واسع في اليمن – متكئين بظهورهما على كتل إسمنتية، فيما استرخى أثينا على منصة مرتفعة يتصفحون فرسانهم أثناء المضغ. كانت الحرارة والرطوبة خانقتين، والجميع يتصبب عرقاً.

وسرعان ما أصبح عادلاً في كأس العالم.

وقال وهو يلقي نظرة على هاتفه المحمول القديم لمراجعة الأفكار آمل أن يتم استخدامها لاحقًا في تحليل كروي لقناة تلفزيونية محلية أو وسائل التواصل الاجتماعي: “سيواصل المكسيكيون العام حتى يسجلوا هدفًا”.

ولم يلبث توقعه أن يتم التحقق سريعاً، حيث تم تسجيل المخطط الافتتاحي. وأوضح قائلا: “أنا الآن أتابع بشكل رئيسي وليس كشخص عادي، وكما ترى، لا يوجد هنا سوى عدد قليل من المتفرجين لأن كلا الفريقين لا يحظيان بجماهيرية واسعة؛ فاللقاءات التي تجمع المنتخبات الكبرى كالبرازيل، أو المنتخبات العربية، عادة ما تجذب حشوداً غفيرة من المشجعين”.

عشق كرة القدم

في عام 1982، أضافت إسبانيا بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد سنوات فقط من الدخول إلى التلفاز لأول مرة إلى المكلا ومدن أخرى في جمهورية اليمن الشعبية المنشورة، ولكن باسم اليمن الجنوبي.

كان عادل وهو في الثانية عشرة من عمره، وهو بوضوح المكان الذي كان يتجمع فيه مع مشجعي حفلات الزفاف.

ويقول والبسمة ترتسم على محياه: “كانت البرازيل تمتلك واحداً من أعظم أجيالها المجمعية وجود نجوم مثل زيكو، وفالكا، وإيدير، وقد قدمت عروضاً خارقة. كما تميزت تلك البطولة باللعب الخشن لمدافعي الإيطالي، لا [كلاوديو] جينتيلي، الذي مرت تكتيكاته تكتيكه دون عقاب”.

وجد عادل نفسه مسمّراً أمام التلفاز القريب من والده وإخوته يتابعون البطولة معاً. وأضاف: “الأجواء الشرطة بالمباريات كانت عائلية؛ كنا نعشق الأجهزة، وكان لا يملكون تلفزيونًا يتجمعون في منازل جيرانهم للمشاهدة معًا”.

في ذلك الوقت، كانت البث المباشر تُسجل في عدن، عاصمة اليمن الجنوبية، ثم تُرسل محطة مسجلة على أشرطة الفيديو عبر التلفاز إلى التلفزيون في المكلا، مما يعني أن المشجعين هناك كانوا يشاهدون البث متأخرًا يومًا كاملاً. ولكن: “نظراً إلى الوضوح كانت البطولة الأولى التي شهدتها الناس عبر التلفزيون، فقد أثروا في بدء تشغيلهم بالمباريات وبث الحيوية”.

كرة القدم في زمن الحرب

في يناير 1986، بدأ الآلاف والجرحى في عدن وبادئ الأمر إقتتال داخلي بين فصائل متناهرة في الحزب الاشتراكي الحاكم. وبعد أشهر، ومع انقشاع نقابتهم وفرار الجنود المهزومين إلى اليمن الشمالي، أحكم المنتصرون قبضتهم على البلاد. وفي النهائي العام، استضافت المكسيك نهائيات كأس العالم.

كان عادل في السادسة عشرة من عمره، مسمّراً أمام التلفاز بنفسه وفي منزله. وتذكر قائلة: “كنت في المرحلة الثانوية، ثم تناقصت بتقدير ولكن للعبة وليس كمتفرج عادي؛ تلك البطولة كانت البطولة [دييغو] مارادونا بامتياز”.

بحلول عام 1990، وهو العام الذي توحد فيه شمال اليمن استهدفه، كان محسن لاعب كرة القدم في العام الذي لعب كهاوٍ مشهور أندية محلية. تم النظر في مشاهدته لكأس العالم في إيطاليا، حيث تم تعديل التكتيكات والمهارات ليطبقها خلال الحصص والمباريات في صنعاء، وعدن، بعديدة، وتز.

بيد أن شهر العسل الوحدة لم يدم لفترة طويلة؛ في عام 1994، اندلعت الحرب العالمية الأولى، ومعمل كأس العالم في العالم، شاهد قتال الرعب في أوصال المدن اليمنية.

وقال عادل: “تلك كانت أسوأ نسخة شاهدتها من كأس العالم، بل كانت البطولة الأصعب على الإطلاق لأن الناس كانوا قلقين بشكل كامل من الحرب وما ستؤول إليه الأوضاع، كان الوضع متزعزعاً، وانقطاع الكهرباء المتكرر ارتفع من ثابت ثابت، فكنت أشاهد مباراة واحدة وتفوتني ثلاث”.

المشاهدة في مواجهة الصعاب

ومع ذلك، تقدم عادل في السن العادي، ليستقر في دوره كمشاهد للعبة عوضاً عن ابتسامة كلاعب.

كما شهدت اليمن فترة توقف مضطربة في بداية الحرب الجديدة عام 1994، بعد أن خرجت إلى الرئيس علي عبد الله صالح وقواته في الجزء الشمالي من منتصرين. وتلا ذلك نسبي، فتتبعت بطولات 1998، و2002، و2006، و2010 أمراً يسيراً على عادل.

ولكن بعد ذلك، تزامنت بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل مع انهيار اليمن في أتون غير متوقع، حيث كثفت هجماتها في جزيرة العرب، في حين توسعت المتمردون الحوثيون خارج معقلهم الشمالي. وقال عادل: “كانت تؤثر على الأزمة السياسية والاقتصادية الجديدة”.

وقد نجت المكللا إلى حد كبير مما أدى إلى ظهور داخل المدينة خلال الـ 12 وجاء من الحرب التي تلت ذلك – مع بعض الاستثناءات مثل المتنازع الذي دار في نهاية عام 2025 بين الحكومة المعترف بها ألبرتا ومجلس الانتقالي الجنوبي لكجري. ولهذا السبب ما لها الفضل في المشاكل الاقتصادية ونقص الخدمات حائلاً بين عادل الشهير على مشاهدة رياضته المفضلة.

غير أنه رغم انقطاع التيار الكهربائي، والضغوط الاقتصادية، والانتقادات المستمرة بسبب أولئك الذين يتواجدون في الرياضة رفاهية ببلد يوصف به، يبقى عادل مصمماً على الاستمرار في انتظار واظب عليه العديد من أربعة عقود.

وقال وهو يبحث على سيعه خشبي بينما يضيء وهج الشاشة العملي وجهه المتصبب عرقياً: “”أرى في الرياضة متنفساً من مشقة. يتساءل الناس لماذا نريد كرة القدم في ظل وجود كل هذه المشاكل؟ ماذا نريد أن نفعل – هل نتحرك؟ إن فكرنا في الرياضة هروباً دقيقاً من كل المصاعب التي نسعى إليها”.

ولدى عادل لايوجد تغيير لهذا العام: فرنسا.