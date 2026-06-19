منوعات

السعودية تصل إلى أكثر من 224 مليون ريال لدعم توازن اليمن وصرف الدولة

AbdHassan19.06.2026
9
السعودية تصل إلى أكثر من 224 مليون ريال لدعم توازن اليمن وصرف الدولة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن السفير السعودي لدى اليمن أن المملكة العربية السعودية خصصت دفعة جديدة لدعم عجز الحكومة اليمنية، تتجاوز 224 مليون ريال سعودي، وذلك للتمكن من القيادة السعودية ومتابعة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح السفير محمد آل جابر، أن الدعم يهدف إلى إعداد تقرير في التغطية الرسمية للموظفين، بما في ذلك إنتاج تنظيم البيانات المالية في اليمن ويدعمها ماليا.

لذلك، قررت هذه الكمية ستسهم في توفير الخدمات الأساسية، وثبات السعر الريال اليمني، إلى جانب دعم جهود الحكومة في توفير الخدمات الأساسية لتكون اقتصادية تمامًا.

Source link

AbdHassan19.06.2026
9
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بعد اشتراكت في مراحله باليمن

وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بعد اشتراكت في مراحله باليمن

28.05.2026
غادرت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس فورد” الشرق الأوسط

غادرت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس فورد” الشرق الأوسط

01.05.2026
جزر الرأس الجديدة تفاجئ إسبانيا وتعطل قفزتها في مونديال العالم

جزر الرأس الجديدة تفاجئ إسبانيا وتعطل قفزتها في مونديال العالم

16.06.2026
يهدف مايكل فان جيروين إلى التنقيب الوحشي في رؤساء الدوري الإنجليزي الممتاز للسهام | أخرى | رياضة

يهدف مايكل فان جيروين إلى التنقيب الوحشي في رؤساء الدوري الإنجليزي الممتاز للسهام | أخرى | رياضة

11.05.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى