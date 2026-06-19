السعودية تصل إلى أكثر من 224 مليون ريال لدعم توازن اليمن وصرف الدولة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن السفير السعودي لدى اليمن أن المملكة العربية السعودية خصصت دفعة جديدة لدعم عجز الحكومة اليمنية، تتجاوز 224 مليون ريال سعودي، وذلك للتمكن من القيادة السعودية ومتابعة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح السفير محمد آل جابر، أن الدعم يهدف إلى إعداد تقرير في التغطية الرسمية للموظفين، بما في ذلك إنتاج تنظيم البيانات المالية في اليمن ويدعمها ماليا.

لذلك، قررت هذه الكمية ستسهم في توفير الخدمات الأساسية، وثبات السعر الريال اليمني، إلى جانب دعم جهود الحكومة في توفير الخدمات الأساسية لتكون اقتصادية تمامًا.