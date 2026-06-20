الأرصاد اليمني: مطار سريع أوياح أجهزة الكمبيوتر في عدة محافظات خلال الساعات القادمة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار مبكرًا، السبت، استقرار أمطار رعدية متفاوتة القوة على عدد من المحافظات اليمنية خلال ساعة الـ24 توقف، بالتزامن مع اضطراب البحر في المناطق الشرقية وأرخبيل سترى.

وقال المركز، في نشرة تنبيهية اطلعت عليها “يمن مونيتور”، إن أمطاراً متفاوتة الشدة للحصول على الرعد، ويتوقع منها أجزاء من المحافظات تعز وإيب وغرب ذمار وريمة وحجة وممحويت.

بالإضافة إلى أن أمطاراً متفرقة قد تهطل على أجزاء من مرتفعات البيضاء ولحج والضالع وغرب محمية عمران وصعدت، وتمتدت إلى أجزاء من سهل تهامة.

مركز الشباب إلى أنشطة الرياح حول أرخبيل غرانرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية، حيث يتوقع أن تكون رياضات الرياح شديدة، ما يؤدي إلى اضطراب البحر فقط الموج بين مترين وأربعة أنيقة.

ركزت أعماله في مناطق معروفة بسبب هطول الأمطار عليها إلى توخى الحيطة والحذر من جريان السيول في الشعاب والوديان، وحصول التواجد أو العبور في مجاري السيول أثناء وبعد الإصابة.

كما مرتادي البحر والصيادين وبابنة السفن في المناطق المذكورة والتي تحرك البحر بوجهها.