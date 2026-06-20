منوعات

الأرصاد اليمني: مطار سريع أوياح أجهزة الكمبيوتر في عدة محافظات خلال الساعات القادمة

AbdHassan20.06.2026
21
الأرصاد اليمني: مطار سريع أوياح أجهزة الكمبيوتر في عدة محافظات خلال الساعات القادمة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار مبكرًا، السبت، استقرار أمطار رعدية متفاوتة القوة على عدد من المحافظات اليمنية خلال ساعة الـ24 توقف، بالتزامن مع اضطراب البحر في المناطق الشرقية وأرخبيل سترى.

وقال المركز، في نشرة تنبيهية اطلعت عليها “يمن مونيتور”، إن أمطاراً متفاوتة الشدة للحصول على الرعد، ويتوقع منها أجزاء من المحافظات تعز وإيب وغرب ذمار وريمة وحجة وممحويت.

بالإضافة إلى أن أمطاراً متفرقة قد تهطل على أجزاء من مرتفعات البيضاء ولحج والضالع وغرب محمية عمران وصعدت، وتمتدت إلى أجزاء من سهل تهامة.

مركز الشباب إلى أنشطة الرياح حول أرخبيل غرانرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية، حيث يتوقع أن تكون رياضات الرياح شديدة، ما يؤدي إلى اضطراب البحر فقط الموج بين مترين وأربعة أنيقة.

ركزت أعماله في مناطق معروفة بسبب هطول الأمطار عليها إلى توخى الحيطة والحذر من جريان السيول في الشعاب والوديان، وحصول التواجد أو العبور في مجاري السيول أثناء وبعد الإصابة.

كما مرتادي البحر والصيادين وبابنة السفن في المناطق المذكورة والتي تحرك البحر بوجهها.

Source link

AbdHassan20.06.2026
21
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

غادر هيغينز “مريضًا” بعد لحظة محورية في هزيمة نصف النهائي | أخرى | رياضة

غادر هيغينز “مريضًا” بعد لحظة محورية في هزيمة نصف النهائي | أخرى | رياضة

03.05.2026
حتى الآن: فشل التلفزيون التركي هرمز لا يزال بقبضة إيران و”مشروع الحرية”.

حتى الآن: فشل التلفزيون التركي هرمز لا يزال بقبضة إيران و”مشروع الحرية”.

05.05.2026
لأخذرى.. ضبط 3 ماتهمين على خلفية قضية اختطاف وإحالتهم للإجراءات القانونية

لأخذرى.. ضبط 3 ماتهمين على خلفية قضية اختطاف وإحالتهم للإجراءات القانونية

24.05.2026
اليمن تدين استهداف السعودية بطائرات مسيّرة وتؤكد تضامنها الكامل مع الرياض

اليمن تدين استهداف السعودية بطائرات مسيّرة وتؤكد تضامنها الكامل مع الرياض

18.05.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى