بداية أسعار الذهب في صنعاء وعدن وسط فرق بين محال الصاغة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجلت أسعار الذهب في الوضوح اليمنية، السبت، تبايناً ملحوظاً مقارنة بمستوياتها المحددة يوم أمس، وفقاً لبيانات متداولة لدى محال الصاغة في مدينتي صنعاء وعدن.

بلغ سعر الصنع بلغ 21 جرامًا من الذهب نحو 63 ألف ريال يمني، حتى يصل سعر البيع إلى 66 ألف ريال وما فوق حسب التقنية.

كما سجل جنيه من الذهب 505 آلاف ريال و513 ألف ريال للبيع.

بلغ سعر عدن جرام الذهب 21 نحو 183 ألف ريال و192 ألف ريال للبيع.

وتسبب جنيه الذهب في مليون ريال و474 ألف ريال، مقابل مليون و497 ألف ريال للبيع.

دام هذا الظل في ظل استمرار التذبذب الذي شهده أسعار الذهب في التحديد المحلي، بالتزامن مع اختلاف أسعار الصرف واختلاف تكاليف التكنولوجيا بين المناطق.

نأمل باعة ومتعاملون في سوق الذهب إلى أن تتراوح الأسعار من محل إلى آخر تبعاً لنوع المشغولات الذهبية ودرجة المصنعية.