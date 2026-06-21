منوعات

عضو يميني مستقل يريد سير العمل بمشروع مطار مارب الدولي

AbdHassan21.06.2026
8
عضو يميني مستقل يريد سير العمل بمشروع مطار مارب الدولي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قام عضو مجلس الطيران اليمني، محافظ مأرب، سلطان العرادة، السبت، متفاوتة في مشروع مطار مأرب الدولي.
انطلق إلى مستوى الإنجاز وسير الأعمال الإنشائية النهائية في المدرج والصالات والمباني الخدمية والإدارية التابعة للمطار.

واستمعنا من القائمين على المشروع والمهندسين المشرفين إلى شرح مفصلين حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز في مختلف العناصر، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، والخطط الزمنية المحددة لاستكمال العمل حسب المواصفات الفنية المعتمدة.

ويطاف عضو مجلس القيادة ليتمكن من حضور المطار، واطلع على الأعمال الخارجية في المدرج والصالات والمباني التشغيلية والخدماتية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الفرق الهندسية والفنية والعاملين في المشروع.

وقال العرادة: “لمسنا تتواجد في مختلف الأعمال التقنية والفنية، وشاهدنا نتقدم في المشروع إلى العديد من الأعمال الإنشائية على المسار الاكتمال، وهو ما يؤكد التزامنا بالشهادات والفرق الهندسية العاملة في المشروع”.

وأضاف: “من أكثر الأمور التي أسعدتنا بدأتها من حيث انتهت، سواء فيما يتعلق بالأجهزة الفنية أو المعدات والتجهيزات الأساسية التي تتطلبها تشغيل المطار، الأمر الذي سيسهم في تسريع استكمال المشروع وتجهيزه حسب الرغبة والمتطلبات المطلوبة”.

تكنولوجيا المعرفة أن مطار مأرب تمثل مشروعاً خدمياً وإنسانياً بالدرجة الأولى، إلى جانب دوره المهم في دعم التنمية المثيرة للاهتمام، يهم إلى أن المطارات تعد من أهم البنى التحتية التي تهم البشر وتسهل تحركاتهم وتنقلاتهم.

Source link

AbdHassan21.06.2026
8
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

يشارك المنظف 5 مهام يجب عليك القيام بها كل يوم أحد من أجل “إعادة ضبط” المنزل

يشارك المنظف 5 مهام يجب عليك القيام بها كل يوم أحد من أجل “إعادة ضبط” المنزل

31.05.2026
تسعى هدافي إلى تحقيق أهدافها مع منظمة الأمم المتحدة وشخصي شمال غربي اليمن

تسعى هدافي إلى تحقيق أهدافها مع منظمة الأمم المتحدة وشخصي شمال غربي اليمن

14.04.2026
وول ستريت جورنال: واشنطن تخطط لنحو 2000 امرأة مظللة إلى الشرق الأوسط

وول ستريت جورنال: واشنطن تخطط لنحو 2000 امرأة مظللة إلى الشرق الأوسط

11.04.2026
تعز تقر توقيتًا لتسعير الكهرباء الجديدة

تعز تقر توقيتًا لتسعير الكهرباء الجديدة

13.05.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى