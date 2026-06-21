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هندري يعترف بخيبة أمل أوسوليفان بعد أن تخلف عن ظهره | أخرى | رياضة

AbdHassan21.06.2026
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هندري يعترف بخيبة أمل أوسوليفان بعد أن تخلف عن ظهره | أخرى | رياضة

لم يكن روني أوسوليفان وستيفن هندري صديقين عندما كانا متنافسين (الصورة: جيتي)

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اعترف ستيفن هندري بأنه أصيب بخيبة أمل من روني أوسوليفان قبل مباراة ضغينة سيئة السمعة بين أيقونات السنوكر. الثنائي، الذي لا يزال يحتفظ بسبعة ألقاب عالمية لكل منهما، يتمتع بشهرة كبيرة هذه الأيام، مع الكثير من الاحترام المتبادل.

ولكن لم يكن هذا هو الحال في عام 2002، عندما اندلع نزاع مرير قبل نصف نهائي بطولة العالم. وأجرى ذا روكيت، حامل اللقب، مقابلة مثيرة اعترف فيها بازدراءه للأسكتلندي وقال إنه يعيش “حياة صغيرة حزينة”. هذه الكلمات اللاذعة لم تؤد إلا إلى إثارة هندري، الذي انتهت هيمنته على هذه الرياضة. وفي حديثه على قناته على موقع Cue Tips على YouTube، قال هندري: “ربما كانت مباراة الضغينة الوحيدة التي خضتها في مسيرتي هي ضد روني أوسوليفان، في نصف نهائي بطولة العالم عام 2002.

“كنت في غرفتي صباح المباراة. جاء الرجل الذي كان يقودني وقال: هل رأيت الأوراق؟”

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قلت: لا، لم أر الأوراق. لقد أراني الورقة وكان روني قد قال كل هذه الأشياء. لقد كان قريبًا جدًا من الملاكم نسيم حامد، ولا أعرف ما إذا كان هذا الجمهور قد أثار ذلك أم لا.

“في الأساس، قال إنه لم يحبني أبدًا، والسبب الوحيد الذي جعله يتحدث معي هو أنه اعتقد أنه يجب عليه التحدث معي لأننا كنا في نفس الأماكن. وكان سيعيدني إلى اسكتلندا إلى حياتي الصغيرة الحزينة.

“لذا فقد تم تحفيزي هناك وبعد ذلك. فكرت: حسنًا، إذا لم يكن معجبًا بي فلن أتحدث معه، سأخرج وألعب فقط، سأخرج وألعب المباراة”.

قال أوسوليفان: “الشيء الأكثر إرضاءً بالنسبة لي هو إعادته إلى موطنه في اسكتلندا في أسرع وقت ممكن لقضاء عطلة صيفية لطيفة. سألقي التحية عليه لأنه من الصعب تجاهل شخص ما، لكنه ليس كوب الشاي المفضل لدي”.

“أعرف أنه إذا تعرضت للضرب، وجاء وقام بعمل قمر أمامي وقال: “لا، لا، سأنظر إليه وأقول: “أحسنت، عد إلى حياتك الصغيرة الحزينة”.”

لكن بينما أثارت الكلمات حماسة هندري، إلا أنها خيبت أمله أيضًا. وأضاف: “أعتقد أنها ربما كانت المرة الأخيرة التي لعبت فيها أفضل لعبة سنوكر لدي في Crucible، في الدور نصف النهائي.

روني أوسوليفان وستيفن هندري

الزوج صديقان حميمان الآن (الصورة: جيتي)

“لقد خسرت المباراة النهائية أمام [Peter] إبدون، لكنه لم يلعب بالطريقة التي لعبت بها في نصف النهائي ضد روني. لقد كان الأمر مخيبًا للآمال تمامًا، في الواقع، عندما حدث كل ذلك لأنني أحببت روني.

“بعد عدة أشهر، قال إنه شجعه هؤلاء الرجال على قول كل هذه الأشياء. من الواضح أننا نتقدم بشكل رائع الآن، لكنني شعرت بخيبة أمل. لقد استخدمت ذلك فقط لتحضير نفسي للفوز. ربما تكون هذه المباراة الوحيدة في مسيرتي التي كان لدي أي نوع من المشاعر السيئة.”

حول تصرفات أوسوليفان الغريبة خلال المباراة، التي فاز بها هندري بنتيجة 17-13، قال هندري: “أتذكر خلال المباراة، إذا أضعت أي تسديدة سهلة، كان بإمكاني رؤية روني يأتي إلى الطاولة وهو يضحك، مبتسمًا لأنني أخطأت هذه التسديدات السهلة. لقد أثر ذلك فيني أكثر. كنت أشعر بالجنون أكثر فأكثر، وأكثر تصميمًا على الفوز بالمباراة.”

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AbdHassan21.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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