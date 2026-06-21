منوعات

مقتل 3 جندي من القوات المشتركة خلال الاتفاقات مع الحوثيين بالحديدة بغربي اليمن

AbdHassan21.06.2026
7
مقتل 3 جندي من القوات المشتركة خلال الاتفاقات مع الحوثيين بالحديدة بغربي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وعدد ثلاثة من أفراد القوات المشتركة خلال الاتفاقات مع الجماعة الحوثية في الحديدة (غربي اليمن).

ونعي اللواء 13 مشاة للفرقة الأولى مشاة في المقاومة الوطنية التي يقودها عضو متخصص طارق صالح في بيان له، ثلاثة من جنوده الذين قضوا خلال فترة تصديهم لمحاولة العمل للوثيين فجر أمس السبت.

وذكر الجنرال أن أصلهم، سلمان سالم مستور سالم، أصيل عبدالله محمد عباس، توفيق إبراهيم قاسم العامري، في معارك شهدها قطاع حيس جنوب الحديدة.

وتشهد جبهات الساحل الغربي لليمن مواجهات و جبالات متقطعة بين القوات المشتركة وجماعة الحوثيين، وتستمر دائمًا للأخيرة لإحداث خروقات ميدانية في خطوط التوجه.

Source link

AbdHassan21.06.2026
7
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

يتفاعل مارك ألين مع شكوى مارك سيلبي وهو ينادي رؤساء بوتقة | أخرى | رياضة

يتفاعل مارك ألين مع شكوى مارك سيلبي وهو ينادي رؤساء بوتقة | أخرى | رياضة

29.04.2026
إجمالي الجوائز المالية النهائية لبطولة الجولة ومبلغ الفائزين الضخم | أخرى | رياضة

إجمالي الجوائز المالية النهائية لبطولة الجولة ومبلغ الفائزين الضخم | أخرى | رياضة

08.04.2026
بعد توقف التفاهم بين واشنطن وطهران.. أعلن بريمير عن تفاصيل الحرب في لبنان وحزب الله ينفذها

بعد توقف التفاهم بين واشنطن وطهران.. أعلن بريمير عن تفاصيل الحرب في لبنان وحزب الله ينفذها

16.06.2026
تطلق Aldi أداة البستنة بسعر 45 جنيهًا إسترلينيًا أرخص من إصدار Argos

تطلق Aldi أداة البستنة بسعر 45 جنيهًا إسترلينيًا أرخص من إصدار Argos

19.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى