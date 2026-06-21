مقتل 3 جندي من القوات المشتركة خلال الاتفاقات مع الحوثيين بالحديدة بغربي اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وعدد ثلاثة من أفراد القوات المشتركة خلال الاتفاقات مع الجماعة الحوثية في الحديدة (غربي اليمن).

ونعي اللواء 13 مشاة للفرقة الأولى مشاة في المقاومة الوطنية التي يقودها عضو متخصص طارق صالح في بيان له، ثلاثة من جنوده الذين قضوا خلال فترة تصديهم لمحاولة العمل للوثيين فجر أمس السبت.

وذكر الجنرال أن أصلهم، سلمان سالم مستور سالم، أصيل عبدالله محمد عباس، توفيق إبراهيم قاسم العامري، في معارك شهدها قطاع حيس جنوب الحديدة.

وتشهد جبهات الساحل الغربي لليمن مواجهات و جبالات متقطعة بين القوات المشتركة وجماعة الحوثيين، وتستمر دائمًا للأخيرة لإحداث خروقات ميدانية في خطوط التوجه.