وزير الدفاع اليمني يناقش مع قائد المنطقة الثامنة الجاهزية القتالية للوحدات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ناقش وزير الدفاع اليمني، فريق الركن طاهر العقيلي، الأحد في عدن، مع قيادة المنطقة العسكرية الثامنة والحالة الراهنة ومستوى الجاهزية العملياتية للوحدات في مسرح المنطقة.

وفي الاجتماع، الذي حضره محافظ الضالع قائد قائد الضالع اللواء أحمد القبة، استمع وزير الدفاع إلى إحاطة قدمها قائد المنطقة العسكرية الثامنة، اللواء الركن هادي العولقي. بالإضافة إلى الإحاطة بسير تنفيذ المهام الترفيهية في العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات والتحديات التي تواجهها وحدات المنطقة.

وأشاد الوزير العقيلي بالبطولات والتضحيات التي يشاركها أعضاء والقوات المنطقة الثامنة في مواجهة الحوثيين، بالتأكيد حرصاً على الوزارة على تسخير أهدافيات المتاحة لمتطلبات المقاتلين في مختلف جبهات المواجهة.

دقة الدفاع على عدة أضعاف، زيادة مستوى الجاهزية والجاهزية، دقة عالية للتنسيق بين الوحدات العسكرية المختلفة. كما أكد على أهمية الانضباط العسكري الالتزام بالأنظمة واللوائح بما في ذلك تنفيذ الأعمال المهمة واقتدار.

وأُعلنت المنطقة الثامنة في القيادة العسكرية اليمنية بصفتها رئيسة للمجلس، الدكتور رشاد العليمي، في مايو 2025.

وتقع عمليات المنطقة في ثلاث محافظات وسط اليمن، وهي: إب، وذمار، والبيضاء، وذلك بعد فصلها عن عمليات المنطقة العسكرية السابعة.