نجم لعبة السهام فكر في الاستقالة ووضع سيرته الذاتية على الإنترنت بعد الدراما المؤثرة | أخرى | رياضة

وكان منزيس قد تخلى عن مهنة السباكة العام الماضي بعد أن حصل على التأهل لكل بطولة كبرى باستثناء بطولة جراند سلام للسهام. ومع ذلك، فإن بدايته الواعدة توقفت بشكل محبط، مما ترك المصنف 29 عالميًا يتساءل عن مستقبله في هذه الرياضة.

حتى أن الاسكتلندي عُرض عليه استعادة وظيفته القديمة، إلا أن التحسن الأخير في الأداء أقنعه بالمواصلة. يقول مينزيس إنه الآن في حالة صحية أفضل بكثير.

لذا، بدلاً من نفض الغبار عن صندوق أدواته، وصل مينزيس إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للسهام، بالشراكة مع غاري أندرسون. تم هزيمة الثنائي في النهاية من قبل الفائزين النهائيين إنجلترا.

وقال: “هذا فقط لأنني لم ألعب بشكل جيد”. “حتى أنني بدأت سيرتي الذاتية مرة أخرى على موقع الواقع؛ وهذا هو مدى سوء الأمر.

“كان لدي سيرة ذاتية هناك على أي حال، لكنني نشرت القليل منها وتلقيت مكالمتين أو ثلاث مكالمات هاتفية للحصول على وظائف.”

وأضاف: “حتى مشرفي القديم الذي كنت أعمل لديه عرض علي وظيفة. إذا أردت ذلك، سيعيد لي وظيفتي، لا مشكلة”.

“كانت هناك خيارات لذلك، لكن الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية شهدت تقدمًا. لقد بدأ الأمر يحبطني ولكني الآن في حالة جيدة ذهنيًا”.

في محاولة لتعزيز صحته العقلية، كان منزيس يتابع العلاج بالتنويم المغناطيسي. في حين أن الهدف الأساسي كان تحسين أدائه في الأوتشي، فقد لاحظ أن الفوائد تمتد إلى جوانب أخرى من حياته.

وقال “لقد كان له تأثير إيجابي سواء في المنزل أو في المنزل”. “إنها تساعدني بشكل كبير ليس فقط في حالتي العقلية من رمي السهام، بل إنها تتعلق بالحياة أيضًا.

“لذلك كنت أعاني حقًا مع الطيران. كنت أشعر بالإرهاق الشديد. ما زلت لست من أشد المعجبين به ولكني لا أشعر بالقلق حيال ذلك”.

“حتى مع الحياة ومحاولة إنجاز الكثير في وقت واحد، فإن ذلك يساعدك على حل المشكلات واحدة تلو الأخرى. لقد كان ذلك بمثابة مساعدة كبيرة بالنسبة لي. إنه شيء اعتقدت أنني لم أجربه أبدًا حتى حدث ذلك.

“أشعر الآن بالهدوء على المسرح لأنني أستمتع به أكثر. كان لدي خوف من عدم القدرة على الأداء، لذا أحاول الآن الاستمتاع باللحظات لأنني أعرف مدى سهولة خسارة كل شيء.”

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