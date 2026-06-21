تبدأ لجنة “الإصلاحات الاقتصادية” من مأرب والعرادة التي تؤيدها

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

جاء ذلك كعضو في المجلس التنفيذي للمرشحين اليمنيين ومحافظ مارب، سلطان العرادة، الأحد، برئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من البنك المركزي ووزارة المالية، لتبني خطة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.

وقد ركزت هذه العبارة الرسمية (سبأ) على مستوى العديد من الهيئات بين العديد من الموجهات الرئاسية، وبحثت تسارع الطاقة المتجددة والتحدي المتعدد في تحديات التحديات المتعددة.

المشاركون في الاجتماع المعنيون بقرار مجلس القيادة رقم (11) المقرر انعقاده عام 2025م، وهم بالإصلاحات المالية والمالية.

ووجه عضو المجلس التنفيذي للسلطات المحلية بمحافظة مارب يقدم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة للجنة الاقتصادية المشتركة، وتذليل ما أمامها بما في ذلك إنجاح خطة الإصلاحات وتريدها في التنمية الإدارية بالمحافظة المحررة.

قررت النزولات الحالية للجنة المشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في إطار نشاطات متخصصة رقم (11)، كخطوة عمليّة لضبط الموارد المالية في مواجهة حرية الاقتصادات ودعماتها في مختلف المحافظات التي تخضع لها الحكومة الشرعية.

يُذكر أن اللجنة المستقلة رقم (11) لعام 2025م تهدف إلى إلزام كافة المحافظات بتوريد دخلها السيادية والمحلية إلى الحساب في البنك المركزي، وتفعيل الرقابة على كامل بين المالية والبنك وفروعه ومنع عدم الاختلالات.