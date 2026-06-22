تقوم VodafoneThree بتوسيع شراكة CityFibre لدعم خدمات النطاق العريض

في أعقاب الكشف عن أنها ربطت أكثر من مليون مبنى بشبكة النطاق العريض متعددة الجيجابت، باعتبارها الشبكة المضيفة للعديد من مقدمي خدمات النطاق العريض جيجابت الرائدين إلى جانب العشرات من العلامات التجارية المنافسة، قامت CityFibre بتوسيع شراكتها طويلة الأمد مع VodafoneThree، حيث حصلت على اتفاقية جديدة لتوفير خدمات نقل الشبكة لمواقع متنقلة مختارة لدعم برنامج نشر 5G Standalone (5G SA) الخاص بالمشغل.

عندما أكملت اندماجها في عام 2025، قالت VodafoneThree إنها ستتحدى سوق النطاق العريض في المملكة المتحدة، مما يوفر قيمة وخيارات أفضل من خلال الشراكات الحالية والجديدة. تدعي أنها تمتلك أكبر مساحة للألياف الكاملة في المملكة المتحدة، حيث يتم تمرير 22.5 مليون مبنى بسرعات ألياف أو شبيهة بالألياف تصل إلى 2.2 جيجابت في الثانية. وشمل ذلك 20 مليون بصمة فودافون كاملة الألياف بالإضافة إلى 2.5 مليون عميل من عملاء النطاق العريض المتنقل لشركة Three.

تدعي VodafoneThree أنها المشغل الوحيد في المملكة المتحدة الذي لديه خطة ربع سنوية وسنوية للوصول إلى 99.95% من التغطية السكانية المستقلة لشبكة 5G بحلول عام 2034. تم تحميل خطة إنشاء شبكة 5G SA مسبقًا بحيث ستصل إلى تغطية سكانية بنسبة 90% من خط الأساس الحالي البالغ 47% بحلول نهاية العام الثالث، وسيتمكن ما يصل إلى 50 مليون شخص من الوصول إلى أسرع سرعات 5G في عام واحد فقط سنة.

ومن خلال استخدام تقنية الشبكة الأساسية متعددة المشغلين (MOCN) الخاصة بالشركة، قالت VodafoneThree إن أجهزة العملاء ستتصل تلقائيًا بأفضل تغطية متاحة، مما يتيح لهم الوصول إلى شبكتين دون أي تكلفة إضافية. يعتقد المشغل أن هذا سيشهد تجربة عملاء كلا العلامتين التجاريتين للتغطية والموثوقية والسرعة المحسنة عند استخدام شبكات 4G و5G.

وتعتمد الاتفاقية الجديدة على دور منصة الألياف الكاملة المستقلة كمورد مفضل للبنية التحتية كاملة الألياف لخدمات النطاق العريض من VodafoneThree. وستشهد البنية التحتية الرقمية لـ CityFibre دعم خدمات النطاق العريض للبيع بالتجزئة من VodafoneThree، والتي يُزعم أنها الأسرع نموًا في المملكة المتحدة، مع وصول حالي إلى أكثر من 4.7 مليون مبنى.

ويتضمن الاتفاق أيضًا نمو شبكة CityFibre المستقبلية، والتي تم تصميمها لتتجاوز ثمانية ملايين مقر، ويقال إن جزءًا منها سيمكن VodafoneThree من النمو المستمر في سوق النطاق العريض. قامت شركة فودافون بإطلاق خدمة الألياف الضوئية السكنية الكاملة على المستوى الوطني لشركة CityFibre، وهي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة، وعملت الشركات معًا بشكل وثيق لتطوير السوق.

أكثر من 330.000 من عملاء النطاق العريض السكني من Vodafone متصلون بالفعل بـ CityFibre، مع خدمات تشمل خدمة النطاق العريض المنزلي المتناظرة بسرعة 2.2 جيجابت في الثانية من Vodafone، والمتوفرة حصريًا على شبكة XGS-PON بسرعة 10 جيجابت من CityFibre. تعتبر خدمات النطاق العريض هذه أساسية لشركة Vodafone لتحقيق معدل مرتفع من استيعاب بصمة CityFibre. بالإضافة إلى ذلك، مع استمرار VodafoneThree في النمو وطرح خدمات جديدة، ستظل CityFibre المورد المفضل في المناطق التي تتوفر فيها شبكتها.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال سايمون هولدن، الرئيس التنفيذي لشركة CityFibre: “تمتلك CityFibre بنية تحتية رقمية مصممة للمستقبل، مما يمكّن شركائنا من تقديم خدمة لا تقبل المنافسة لعملائهم. لقد نمت CityFibre بدعم من Vodafone وThree، لتصبح المزود المفضل للبيع بالجملة في المملكة المتحدة، ويسعدنا أن نكون جزءًا أساسيًا من رؤية VodafoneThree بينما تواصل الاستثمار والابتكار.”

أضاف الرئيس التنفيذي لشركة VodafoneThree، ماكس تايلور، أن مهمتها تتمثل في بناء أفضل شبكة في المملكة المتحدة وربط كل دولة وكل مجتمع في كل ركن من أركان المملكة المتحدة، مما يؤدي إلى الارتقاء بشبكة 5G المستقلة إلى أبعد من أي مشغل آخر. وقال: “تدعم هذه الشراكة مع CityFibre طموحاتنا وتتضمن تمكين النمو المستمر لشركة VodafoneThree في سوق النطاق العريض، مما يوفر النطاق العريض الأسرع والأكثر موثوقية للعملاء في المزيد من الأماكن”.