أصبح الاتصال بالشبكة هو الحلقة الأضعف في أماكن العمل في بريطانيا

مع كل الأنظار على حكومة المملكة المتحدة الأخيرة فيما يتعلق بكيفية دفع النمو في جميع أنحاء البلاد وحل مشاكل الإنتاجية التي ابتليت بها البلاد لعقود من الزمن، يحذر البحث الذي أجرته Managed247 من أن توقف تكنولوجيا المعلومات يكلف اقتصاد المملكة المتحدة 44 مليار جنيه إسترليني كل عام، على الرغم من أن تكنولوجيا مكان العمل أصبحت أكثر موثوقية من أي وقت مضى.

شمل البحث 2000 موظف في المملكة المتحدة حول تجاربهم مع التكنولوجيا في مكان العمل، وعدد المرات التي يواجه فيها العمال مشكلات تكنولوجيا المعلومات، ومقدار وقت العمل الذي يخسرونه نتيجة لذلك، والتأثير غير المباشر على إنتاجية الأعمال، بما في ذلك تكرار وأسباب وتأثير تعطل تكنولوجيا المعلومات.

تم حساب التكلفة الاقتصادية السنوية المقدرة باستخدام ساعات العمل المفقودة بسبب مشكلات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بيانات التوظيف والأرباح في المملكة المتحدة لتقدير تأثير الإنتاجية الوطنية. ومع استمرار الشركات في تبني الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتكنولوجيا السحابية، تشير النتائج إلى أن تقليل وقت توقف تكنولوجيا المعلومات يمكن أن يطلق العنان لمليارات الجنيهات الاسترلينية من الإنتاجية المفقودة في جميع أنحاء اقتصاد المملكة المتحدة.

ومما يثير القلق، أن النتائج الإجمالية تشير إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه التكنولوجيا في مكان العمل في بريطانيا لم يعد يحل محل الأنظمة القديمة – وبدلاً من ذلك، كان ضمان أن تعتمد شركات البنية التحتية الرقمية على كل دقيقة من يوم العمل مرنة بما يكفي للحفاظ على إنتاجية الناس.

وكشفت النتائج ما وصفه Managed247 بأنه تناقض صارخ. في حين أبلغ الموظفون عن عدد أقل من حالات فشل البرامج والأنظمة القديمة والمشكلات الفنية الرئيسية عما كانوا عليه في عام 2018، فقد زادت التكلفة المالية لوقت التوقف عن العمل بنحو 9 مليارات جنيه إسترليني. والأهم من ذلك، من منظور التكنولوجيا، أن فشل الإنترنت والاتصال قد تجاوز مشاكل البرامج كأكبر سبب لفقدان الإنتاجية.

علاوة على ذلك، تجاوزت أعطال الإنترنت والاتصال مشكلات البرامج باعتبارها السبب الأكبر لضياع وقت العمل، مما يعكس الاعتماد المتزايد على الحوسبة السحابية، ومايكروسوفت 365، ومؤتمرات الفيديو، والعمل عن بعد، حسبما ذكرت Managed247. ببساطة، عندما ينقطع الإنترنت، قد تصبح فرق بأكملها غير قادرة على العمل.

تبين أن فشل الاتصال هو السبب الرئيسي الأسرع نموًا لضياع الوقت – بنسبة 19% إلى 24% منذ آخر استطلاع من نوعه – والسبب الرئيسي الوحيد الذي تفاقم خلال فترة البحث. لاحظت التعليقات الواردة من الاستطلاع أن انقطاع الاتصال كان من أهم العوامل القاتلة للإنتاجية.

ومقارنة بعام 2018، أظهر التقرير أن أعطال البرامج الطويلة والأجهزة القديمة والأنظمة سيئة الصيانة أصبحت أقل شيوعًا. كما تبين أن الثقة في التكنولوجيا في مكان العمل قد تحسنت، حيث يقول المزيد من الموظفين إن تكنولوجيا المعلومات التي يعتمدون عليها حديثة وموثوقة ومناسبة للغرض.

في جميع أنحاء المملكة المتحدة، قال أربعة من كل خمسة موظفين (80٪) إنهم تعرضوا لتوقف تكنولوجيا المعلومات خلال الأشهر الـ 12 الماضية. في المتوسط، يخسر العمال 93 ساعة كل عام – أي ما يعادل أكثر من 12 يوم عمل – في انتظار تعافي الأنظمة، أو عودة اتصالات الإنترنت أو حل المشكلات الفنية.

وقد ارتفعت تكلفة التوقف عن العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات خلال الماضي القريب – 44 مليار جنيه إسترليني الآن مقارنة بـ 35 مليار جنيه إسترليني في عام 2018 – حيث يفقد الموظف العادي في المملكة المتحدة 93 ساعة عمل سنويًا بسبب مشكلات تكنولوجيا المعلومات، أي ما يعادل أكثر من 12 يوم عمل. يعاني أربعة من كل خمسة موظفين في المملكة المتحدة من توقف تكنولوجيا المعلومات كل عام، ومع ذلك فإن أكثر من ثلاثة أرباع (77٪) العمال لا يتلقون أي تدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات أو التدريب الرقمي من صاحب العمل.

في حين أن توقف تكنولوجيا المعلومات لا يزال يمثل مشكلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، فقد وجد البحث اختلافات إقليمية كبيرة. أي أن النتائج تشير إلى أنه في حين أن الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة تستثمر في تكنولوجيا أفضل، فإن الفوائد لا يتم الشعور بها على قدم المساواة، حيث لا تزال بعض المناطق تواجه اضطرابًا أكبر بكثير من غيرها.

يفقد الموظفون في ويلز معظم وقت العمل بسبب مشاكل تكنولوجيا المعلومات، حيث أبلغ المتضررون عن فقدان ما يقرب من 24 دقيقة في المتوسط ​​كل يوم عمل بسبب المشكلات الفنية مع زيادة وقت التوقف عن العمل منذ عام 2018.

وفي اسكتلندا، توقف التقدم إلى حد كبير. ولا يزال العمال يخسرون نفس القدر تقريبًا من الوقت بسبب مشكلات تكنولوجيا المعلومات كما فعلوا قبل ثماني سنوات، في حين أن نسبة شكاوى العملاء المرتبطة بمشاكل التكنولوجيا أعلى من أي مكان آخر في المملكة المتحدة.

على النقيض من ذلك، حققت جنوب إنجلترا أكبر تحسن خلال الفترة نفسها، حيث خفضت متوسط ​​الوقت الضائع كل يوم وسجلت أدنى مستويات الاضطراب بين المناطق التي شملتها الدراسة. أفاد الموظفون في شمال إنجلترا عن تزايد ثقتهم في التكنولوجيا في مكان العمل، على الرغم من أنهم ما زالوا أكثر عرضة قليلاً من العمال في الجنوب لتجربة مشكلات تكنولوجيا المعلومات خلال العام.

وكشف البحث أيضًا عن فجوة مستمرة في المهارات الرقمية. قال أكثر من ثلاثة أرباع الموظفين (77%) أنهم لم يتلقوا أي تدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات أو التدريب الرقمي من أصحاب العمل خلال العام الماضي. ولم يتغير هذا الرقم إلا قليلاً منذ عام 2018، مما يشير إلى أن العديد من المنظمات تواصل الاستثمار في التكنولوجيا دون منح الموظفين المهارات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة منها.

حذرت Managed247 من أنه بدون التدريب الرقمي الأساسي، يصبح الموظفون أقل قدرة على حل المشكلات التقنية البسيطة بأنفسهم، مما يضع ضغطًا أكبر على فرق تكنولوجيا المعلومات ويطيل الوقت الذي تقضيه الشركات في وضع عدم الاتصال.

وتعليقًا على الاتجاهات التي تم الكشف عنها في الاستطلاع، أشار جون بيبر، الرئيس التنفيذي ومؤسس Managed247، إلى أن التكنولوجيا أصبحت الآن العمود الفقري لكل الأعمال التجارية تقريبًا، لذلك حتى الاضطرابات الصغيرة لها الآن عواقب أكبر بكثير مما كانت عليه قبل بضع سنوات.

وقال: “الأمر اللافت للنظر هو أن الشركات تعاني من عدد أقل من حالات فشل تكنولوجيا المعلومات التقليدية، إلا أن تكلفة التوقف عن العمل أصبحت تكلفتها أكثر من أي وقت مضى”. “وهذا لأن المؤسسات أصبحت تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا عما كانت عليه في عام 2018. إذا انقطع اتصالك بالإنترنت أو فقد الموظفون إمكانية الوصول إلى الأنظمة السحابية، فقد تتوقف الإنتاجية على الفور تقريبًا.

“لقد استثمرت الشركات بكثافة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية، ولكن يجب أن تواكب المرونة هذه الوتيرة. ولم يعد الاتصال الموثوق والبنية التحتية الحديثة والموظفين المدربين جيدًا أمرًا رائعًا – فهي ضرورية للحفاظ على تقدم الشركات.”