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رئيس الوزراء اليمني يصل عمّان والمشاركة في مجلس جامعة الدول العربية

AbdHassan22.06.2026
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رئيس الوزراء اليمني يصل عمّان والمشاركة في مجلس جامعة الدول العربية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني شاع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأردنية عمّان ويمارس في أعمال الدورة الـ165 مجلس جامعة الدول العربية على المستوى العربي.

ومن المقرر أن يناقش اجتماعات الأحداث والأحداث السياسية والتحريرية في المنطقة، والتحديات التي تواجه الدول العربية، إلى جانب تعزيز العمل العربي وعدد من الملفات والقضايا المدرجة في جدول الأعمال.

كما تسبق الجلسة الرسمية للعمل الاجتماعي تشاوري لوزراء العرب، وتهدف إلى تنسيق التنسيق بين الرؤى بالإضافة إلى المسائل المطروحة، بما في ذلك زيادة اللغة العربية المشتركة في التعامل مع مؤتمرات الشركاء.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله عدد من وزارة الخارجية الأردنية، وسفير اليمن لدى المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جلال الفقير، وأعضاء السفارة اليمنية في عمّان.

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AbdHassan22.06.2026
11
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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