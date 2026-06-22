HMD Secure وQualcomm وStreamWIDE يتعاونون مع NR Sidelink

بالنسبة للمستجيبين الأوائل في جميع خدمات الطوارئ، لم تعد القدرة على الصمود خارج الشبكة أمرا جميلا؛ إنه ضروري. ولتلبية الاحتياجات الملحة لهذه الدائرة، تتعاون HMD Secure وQualcomm Technologies وStreamWIDE لتوفير اتصالات جهاز إلى جهاز (D2D) مدعومة بـ NR Sidelink إلى المستجيبين الأوائل وفرق البنية التحتية الحيوية التي تعمل خارج نطاق تغطية الشبكة.

تم اقتراحه لأول مرة في عام 2022 من قبل هيئة المعايير 3GPP، وتتمثل الوظيفة الأساسية لـ NR Sidelink في دعم الاتصال المباشر بين الأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى محطات قاعدة، ودعم حالات الاستخدام في صناعة السيارات، وكذلك الاتصالات الهامة وفي التطبيقات التجارية المباشرة بين الهواتف الذكية.

ومن خلال أساسه التكنولوجي الجوهري، فإنه يدعم الاتصالات ذات زمن الوصول المنخفض الضروري لوظائف السلامة الحيوية مثل تجنب الاصطدام في المركبات المتصلة ويمكنه الحفاظ على الاتصالات المتنقلة بين المستخدمين حتى عندما تكون ظروف الشبكة دون المستوى الأمثل. ويمكنه أيضًا دعم تجارب الواقع المعزز (AR) من خلال النظارات الذكية لتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) والروبوتات عن بعد.

وبينما يتطلعون إلى دعم الاتصالات من جهاز إلى جهاز خارج الشبكة، يدعي الشركاء أن نظامهم يجمع بين ثلاث تقنيات مثبتة لأول مرة: تقنية شرائح 3GPP NR Sidelink من Qualcomm، والهاتف الذكي Ivalo XE المقوى والوحدة التكتيكية من HMD Secure، وطبقة التطبيقات ذات المهام الحرجة من StreamWIDE مع ميزة الضغط والتحدث (PTT)، والرسائل ومشاركة الملفات (D2D). ويدعي الشركاء أن هذا الحل، المصمم للاستخدام في المهام الحرجة، سيسمح بالاتصال الآمن والقوي بين الأجهزة الداخلية والخارجية.

في الواقع، يقولون إن نتيجة الجمع بين التكنولوجيا الخاصة بهم هي أنه يمكن لجهازين الاتصال مباشرة. يمكن لثلاثة أو أكثر تشكيل شبكة متداخلة مرنة تتيح الضغط والتحدث والمراسلة والمكالمات خارج الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه توسيع نطاق الاتصال عبر عدة كيلومترات دون الحاجة إلى برج خلوي أو شبكة Wi-Fi أو بنية تحتية.

تشمل الفوائد المقصودة الاتصالات المباشرة الموسعة، والاتصالات المباشرة بين الأبعاد (D2D) دون الاعتماد على الشبكة، وترحيل الاتصالات متعدد القفزات، وخيارات طيف 3GPP المتعددة. تشتمل ميزات قابلية التشغيل البيني للمهام الحرجة على الأولوية والاستباقية لحركة المرور في حالات الطوارئ وما يسمى بقابلية التشغيل البيني “السلس” عبر الوكالات والأجهزة. والأهم من ذلك، أنه يمكنه تمكين العمليات المرنة أثناء انقطاع الشبكة.

وبعد الكشف الأولي عنه في 16 يونيو، ستشهد خريطة الطريق الخاصة بالحل المدمج إمكانية الوصول المبكر المستمر مع عملاء محددين من المؤسسات والعملاء ذوي المهام الحرجة. تتضمن خيارات الأجهزة وحدة HMD Secure التكتيكية لـ HMD Ivalo، ومن المقرر تقديم الدعم عبر أجهزة HMD Secure المستقبلية. وفيما يتعلق بالنظام البيئي التكنولوجي الخاص به، يجري العمل على التوافق مع شركاء إضافيين في الخدمات ذات المهام الحرجة (MCX).

يقال إن HMD Secure تقوم بالفعل بإشراك العديد من عملاء المؤسسات عبر منصتين إلى ثلاث منصات اختبار. وقال نوفل ديكلي، المدير العام لمجموعة المنتجات في الشركة: “من خلال الجمع بين NR Sidelink في Qualcomm Technologies ومحطات أجهزة HMD القوية والتطبيقات ذات المهام الحرجة التي أثبتت جدواها، فإننا نمنح الفرق طريقة بسيطة لمواصلة التحدث والمشاركة والتنسيق عندما يكون الأمر أكثر أهمية.”

وأضاف دينو فلور، نائب رئيس التكنولوجيا في كوالكوم أوروبا: “يسعدنا أن نوضح كيف يمكن لـ NR Sidelink إعادة تعريف الاتصالات خارج الشبكة في البيئات الأكثر تطلبًا وحرجة للمهام. ومن خلال تمكين الاتصالات المباشرة والمرنة من جهاز إلى جهاز، يمكننا تمكين المستجيبين للطوارئ ووكالات التعافي من الكوارث في اللحظات الأكثر أهمية.”

وقال باسكال بيجلين، الرئيس التنفيذي لشركة StreamWIDE: “توضح Qualcomm Technologies وHMD وStreamWIDE معًا كيف يمكن للتقنيات التكميلية توفير مستوى جديد من المرونة التشغيلية. يمكّن هذا التعاون المؤسسات من الحفاظ على اتصالات موثوقة واستمرارية تشغيلية في البيئات التي لا تتوفر فيها تغطية الشبكة التقليدية أو تتعرض للخطر”.