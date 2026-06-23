منوعات

الأمم المتحدة تعلن وصول أكثر من 441 ألفًا وتشملات إلى عدن لتعزيز التحصين في اليمن

AbdHassan23.06.2026
10
الأمم المتحدة تعلن وصول أكثر من 441 ألفًا وتشملات إلى عدن لتعزيز التحصين في اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وتوصلت الأمم المتحدة، الاثنين، إلى أكثر من 441 ألف جهاز جديد من المنظمات المنقذة للحياة إلى مدينة عدن جنوب اليمن.

وقال مكتب الأمم المتحدة في اليمن، في منشور على منصة “إكس”، إن الشحنة تشمل وثائقات ضد شلل الأطفال والحصبة وفيروس روتا الأخرى يمكن أن يتمكن منها.

وأوضح أن المكتب يصل إلى هذه الوصايا من استمرارية استمرارية خدمات التحصين في مختلف أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تحقيق النجاح في وقاية الأطفال من الأمراض المستمرة.

وتصل الشحنة في الوقت الحالي وتستمر فيه اليمن في مواجهة عدد من الأوبئة والأمراض، وسط أزمة إنسانية واقتصادية تنشأ من بين الأسوأ في العالم.

المصدر: مكتب الأمم المتحدة في اليمن.

Source link

AbdHassan23.06.2026
10
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

صفق نجل جون فيرجو على تأبين لأيقونة السنوكر | أخرى | رياضة

صفق نجل جون فيرجو على تأبين لأيقونة السنوكر | أخرى | رياضة

16.04.2026
لا تستخدم بخاخًا أو منظفًا للزجاج – فالعنصر الأساسي في خزانة المتاجر اليومية سيجعل النوافذ تتألق

لا تستخدم بخاخًا أو منظفًا للزجاج – فالعنصر الأساسي في خزانة المتاجر اليومية سيجعل النوافذ تتألق

21.06.2026
تطورت البقعة الاقتصادية الكبيرة قرب جزيرة خارك الخاصة

تطورت البقعة الاقتصادية الكبيرة قرب جزيرة خارك الخاصة

10.05.2026
أعلن العراق فتح وكافة المطارات

أعلن العراق فتح وكافة المطارات

08.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى