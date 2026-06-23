الأمم المتحدة تعلن وصول أكثر من 441 ألفًا وتشملات إلى عدن لتعزيز التحصين في اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وتوصلت الأمم المتحدة، الاثنين، إلى أكثر من 441 ألف جهاز جديد من المنظمات المنقذة للحياة إلى مدينة عدن جنوب اليمن.

وقال مكتب الأمم المتحدة في اليمن، في منشور على منصة “إكس”، إن الشحنة تشمل وثائقات ضد شلل الأطفال والحصبة وفيروس روتا الأخرى يمكن أن يتمكن منها.

وأوضح أن المكتب يصل إلى هذه الوصايا من استمرارية استمرارية خدمات التحصين في مختلف أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تحقيق النجاح في وقاية الأطفال من الأمراض المستمرة.

وتصل الشحنة في الوقت الحالي وتستمر فيه اليمن في مواجهة عدد من الأوبئة والأمراض، وسط أزمة إنسانية واقتصادية تنشأ من بين الأسوأ في العالم.

المصدر: مكتب الأمم المتحدة في اليمن.