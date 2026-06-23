تنشر مجالس جنوب إسيكس شبكات إنترنت الأشياء لتشغيل خدمات المدن الذكية

أصبحت إنترنت الأشياء (IoT) بسرعة إنترنت الحياة الذكية. وتجسيدًا لهذا التطور، قامت مجالس باسيلدون، وبرينتوود، وكاسل بوينت، وروتشفورد، وساوثيند أون سي، وثوروك، ومقاطعة إسيكس – وكلها شرق لندن مباشرةً – بتنفيذ بنية تحتية لإنترنت الأشياء منخفضة الطاقة وطويلة المدى وواسعة النطاق (LoRaWAN) على مستوى المنطقة لمراقبة المباني العامة والفيضانات وحركة الأقدام والظروف البيئية ومخاطر السلامة والأنشطة المتعلقة بالنقل.

تم تصميم الشبكة وتقديمها من قبل شركة أبزورب للقطاع العام وشبكات الأعمال، لمنح المجالس المحلية الستة ومجالس المقاطعات منصة مشتركة وقابلة للتطوير لنشر خدمات إنترنت الأشياء بسرعة وفعالية من حيث التكلفة، ومركزًا للإدارة المركزية، دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية منفصلة لكل خدمة إنترنت أشياء جديدة وحالة استخدام.

وبالنظر إلى مبررات المشروع وأهدافه، يقال إن المجالس قد أدركت إمكانات تقنيات إنترنت الأشياء لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتوفير رؤية أفضل عبر الأصول والخدمات العامة. بالإضافة إلى ذلك، كان يُنظر إلى نشر مشاريع إنترنت الأشياء بشكل منفصل على أنه من الصعب تبريره ماليًا لأن كل مبادرة جديدة ستتطلب بنية تحتية شبكية مخصصة خاصة بها.

ومن خلال الشراكة مع الشركة لبناء شبكة LoRaWAN موحدة للاستفادة من استثمارات المجالس الحالية في الألياف المظلمة، قالت أبزورب إن المجالس أنشأت أساسًا رقميًا طويل الأجل يقلل من حاجز الابتكار لجميع المجالس في التعاون.

كشف المزود أن المشروع تم تسليمه بأقل من الميزانية بمبلغ 40.000 جنيه إسترليني، بعد تقليل العدد المطلوب من البوابات من تقدير أولي قدره 60 إلى 44 فقط من خلال التخطيط المتقدم للترددات الراديوية (RF) ورسم خرائط تفصيلية للشبكة. تم تصميم الشبكة كمنصة مفتوحة، وتسمح للمجالس بشراء ونشر أجهزة الاستشعار من أي مورد، مما يقلل من التكاليف ويمنع تقييد الموردين.

قدمت شركة Abzorb برنامج النشر الكامل والشامل عبر 44 موقع بوابة منتشرة في منطقة المجالس الستة، وإدارة المسوحات والتركيب والاختبار وتوثيق RAMS والامتثال للصحة والسلامة والتنسيق المباشر مع مواقع المجالس الفردية. وهذا يوفر تغطية عبر 98% من المنطقة.

يتضمن الحل أيضًا تنفيذًا ثانيًا لـ LoRaWAN والذي يمكن إتاحته للشركات وشركاء القطاع العام والمنظمات الأخرى في جميع أنحاء المنطقة. ويعتبر هذا وسيلة لخلق فرص للتعلم أو مصدر دخل جديد محتمل للمجالس من نفس الاستثمار في البنية التحتية.

تعمل الشبكة بالفعل على تمكين المجالس من نشر مجموعة واسعة من الخدمات الذكية، بما في ذلك عدادات الأقدام في المكتبات والأماكن العامة، ومراقبة الإشغال والرطوبة في المباني، وأجهزة استشعار الفيضانات ودرجات الحرارة، ومراقبة الصناديق، والكشف عن أول أكسيد الكربون، ومراقبة امتثال الليجيونيلا، وإحصاء المركبات والأشخاص.

بشكل عام، تعتقد أبزورب أن الطبيعة القابلة للتطوير لمنصة LoRaWAN تعني أن المجالس عبر جنوب إسيكس يمكنها الاستمرار في تقديم حالات استخدام جديدة دون التكلفة والتعقيد المرتبط تقليديًا بنشر مشاريع بنية تحتية منفصلة، ​​مما يضع المنطقة كنموذج للاستثمار المشترك في المدن الذكية في القطاع العام في المملكة المتحدة.

لدينا الآن منصة يمكن لكل قسم في جميع أنحاء المنطقة البناء عليها، وحقيقة أن الميزانية المخصصة لها لا تؤدي إلا إلى تعزيز مدى القيمة التي جلبتها أبزورب لهذا المشروع. وهذا هو بالضبط نوع التفكير الابتكاري الذي يحتاجه القطاع العام

كارول توماس، مجلس مدينة ساوثيند أون سي



ومع تشغيل الشبكة الآن، تواصل المجالس توسيع عدد خدمات إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار المنتشرة عبر المكتبات والمباني العامة والطرق ومشاريع المراقبة البيئية والبنية التحتية العامة.

وقالت كارول توماس، مديرة الشؤون الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجلس مدينة ساوثيند أون سي: “أكثر ما أثار إعجابنا في أبزورب هو الطريقة التي تعاملوا بها مع هذا الأمر كشراكة حقيقية. لقد أخذوا الوقت الكافي لفهم ما كنا نحاول تحقيقه عبر ستة مجالس مختلفة، لكل منها أولوياته وضغوطه الخاصة، وعادوا بحل ذكي ومقاوم للمستقبل”.

“لدينا الآن منصة يمكن لكل قسم في جميع أنحاء المنطقة البناء عليها، وحقيقة أنها جاءت في إطار ميزانية محدودة لا تؤدي إلا إلى تعزيز مدى القيمة التي جلبتها أبزورب لهذا المشروع. وهذا هو بالضبط نوع التفكير الابتكاري الذي يحتاجه القطاع العام.”

ووصف رئيس القطاع العام والمؤسسات في أبزورب، العميد السنيد، المشروع بأنه مخطط لكيفية تقديم البنية التحتية لإنترنت الأشياء عبر القطاع العام. وقال: “من خلال جلب الخبرة الفنية العميقة إلى مرحلة تصميم الشبكة، تمكنا من خفض تكاليف كبيرة دون المساس بالتغطية أو القدرة”.

وأضاف السنيد: “تحصل المجالس على المزيد مقابل القليل من خلال منصة ستواصل تقديم القيمة لسنوات قادمة مع إضافة خدمات جديدة. نحن نؤمن بأن هذا النموذج ناجح، ونريد أن يستفيد منه كل مجلس في المملكة المتحدة. وينصب تركيزنا على تقديم التحول الرقمي من خلال البنية التحتية المشتركة والتصميم الذكي والالتزام الحقيقي بأهداف العميل طويلة المدى”.