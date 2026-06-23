فريق Nokia وt3 Broadband وAureon ينشر اتصال الذكاء الاصطناعي البصري

قامت شركات تشغيل شبكات النطاق العريض Aureon وNokia وt3 Broadband بنشر شبكة نقل بصرية ذات بنية تحتية محسنة للذكاء الاصطناعي فائقة السعة (AI) تربط تطوير مركز بيانات رئيسي في داكوتا الشمالية بمنطقة مترو شيكاغو.

يقع المقر الرئيسي لشركة t3 Broadband في كانساس، وتتولى المهمة الرسمية المعلنة المتمثلة في دعم مقدمي الخدمات والمرافق والمجتمعات بجميع أحجامها من خلال مساعدتهم في تقديم خدمات النطاق العريض السريعة والموثوقة والآمنة للعملاء.

وتدعي أنها تستطيع “بخبرة” تحليل وتصميم وخدمة شبكات النطاق العريض السليمة اقتصاديًا باستخدام عمليات وتكنولوجيا مجربة.

وتعتبر الشركة النطاق العريض بمثابة محرك اقتصادي للمجتمعات، مضيفة أنه مع تطور الاقتصاد العالمي نحو الاتصال الدائم، أصبح الوصول إلى اتصالات النطاق العريض خدمة أساسية.

ومن خلال خدمة الشبكات الضوئية من نوكيا والتي يتم تقديمها من خلال خبرة البنية التحتية لشركة t3 Broadband، يُزعم أن النشر يوفر الاتصال المتقدم اللازم لدعم النمو السريع لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي والسحابة ومراكز البيانات واسعة النطاق.

تم تصميم هذا المسار لدعم زيادة سعة النقل بما يصل إلى 400 تيرابت في الثانية، مما يجعله اتصال الشبكة الأعلى سعة من Aureon حتى الآن، ووفقًا لنوكيا، سيخلق أساسًا قابلاً للتطوير لنمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المستقبل.

على وجه التحديد، يحتوي المسار في قلبه على منصة Nokia 1830 Global Express، ونظام الخط البصري Super C وL-band، والبصريات المتماسكة 1.2T ICE7.

ويقال إن التثبيت يعمل على توسيع قدرات شبكة Aureon، مما يمكّن الشركة من تقديم خدمات النقل على نطاق يرتبط تقليديًا بالمشغلين واسع النطاق.

وقال جورج أونيل، الرئيس التنفيذي لشركة Aureon: “يمنحنا هذا النشر القدرة والمرونة لدعم متطلبات التوصيل البيني لمراكز البيانات واسعة النطاق مع وضع مخطط للتوسع المستقبلي”. “لقد مكننا العمل مع Nokia وt3 Broadband من تقديم مستوى جديد من قدرة النقل إلى شبكتنا في عصر الذكاء الاصطناعي.”

وأضاف كريس كرو، الرئيس التنفيذي لشركة t3 Broadband: “هدفنا هو مساعدة العملاء على بناء شبكات جاهزة لما هو قادم. بالتعاون مع Nokia، عملنا بشكل وثيق مع Aureon لتقديم حل نقل بصري عالي السعة يدعم استراتيجية النمو طويلة المدى. يعزز هذا النشر قدرة Aureon على خدمة متطلبات اتصال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي واسعة النطاق مع توفير أساس للتوسع المستقبلي.”

وقال مات يونغ، نائب رئيس المبيعات في نوكيا: “يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع الحاجة إلى اتصال قابل للتطوير وعالي الأداء بين مراكز البيانات. وبالتعاون مع t3 Broadband وAureon، توفر نوكيا البنية التحتية البصرية اللازمة لدعم هذا النمو.

“يسلط هذا النشر الضوء على كيف يمكن للشبكات الضوئية المتقدمة أن تساعد المشغلين على توسيع نطاق السعة بكفاءة وزيادة موارد الألياف إلى أقصى حد وبناء شبكات جاهزة لمتطلبات الذكاء الاصطناعي.”

وبينما كانت تعمل مع Aureon لتلبية احتياجات t3 Broadband، أعلنت نوكيا أيضًا أن قسم الدفاع لديها قد أقام تعاونًا مع شركة الدفاع الأرضي الأوروبية KNDS، لتوفير الاتصال للجنود والمركبات غير المأهولة، ومعالجة فجوات الاتصال الحرجة في ساحة المعركة الحديثة.

من خلال دمج حل Nokia Banshee القابل للنشر في KNDS VBCI (مركبة المشاة المدرعة القتالية)، تقول نوكيا إنها تستطيع تمكين الاتصال السلس في الوقت الفعلي مع انتقال القوات من المركبات المدرعة إلى بيئات المهام المعقدة، مما يدعم عمليات أكثر استجابة وتنسيقًا.