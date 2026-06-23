مرونة مراكز البيانات تعني أكثر من مجرد وقت التشغيل: إليك ما يجب تغييره

أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا العام إلى تعطيل عمليات مراكز البيانات في أجزاء من منطقة الخليج، حيث أثر انقطاع الخدمة على الخدمات المالية والأنظمة الحكومية وشبكات الهاتف المحمول.

بالنسبة لصناعة مبنية على الوعد بالتوافر المستمر، كان ذلك بمثابة تذكير بشيء أساسي. لقد اتسعت المخاطر التي يخطط لها المشغلون – ولكن تعريف الصناعة للمرونة لم يتسع.

فجوة المرونة

لا تزال مرونة مراكز البيانات محددة إلى حد كبير من حيث وقت التشغيل. يظل التكرار وإنشاء النسخ الاحتياطية وتصنيفات الطبقة أمرًا ضروريًا. ولكنها تعالج مجموعة محدودة من الحالات – في المقام الأول فشل المعدات وفقدان الطاقة على المدى القصير.

ولم تعد هذه هي الصورة الكاملة. المرونة اليوم هي القدرة على توقع الاضطرابات واستيعابها والتعافي بسرعة ومواصلة العمل مع تغير الظروف. فالأمر يتعلق بكيفية تصرف المنشأة تحت الضغط بقدر ما يتعلق بما إذا كانت ستفشل على الإطلاق.

لماذا تزداد صعوبة المرونة؟

الضغوط تتفاقم. تؤدي التقلبات المناخية إلى زيادة تواتر وشدة أحداث الحرارة الشديدة والفيضانات ومخاطر حرائق الغابات في المناطق التي تتركز فيها مراكز البيانات.

تعمل قيود الشبكة على تأخير الاتصالات الجديدة وتجعل العرض الحالي أقل قابلية للتنبؤ به، خاصة وأن الحوسبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع الطلب. إن التغير التكنولوجي مثل ارتفاع كثافة الطاقة، ومتطلبات التبريد الجديدة، وتغيير ملفات تعريف عبء العمل يعني أيضًا أن الافتراضات المقدمة حول المنشأة في مرحلة التصميم قد لا تصمد طوال عمرها التشغيلي المقصود.

ويضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الجيوسياسي، الذي يؤدي إلى تعطيل سلسلة التوريد، وتقلبات سوق الطاقة، وكما أظهرت الأحداث الأخيرة، المخاطر المادية المباشرة على البنية التحتية الرقمية.

وهذه ليست تهديدات معزولة، بل هي مترابطة. على سبيل المثال، يمكن لحدث مناخي أن يجهد الشبكة التي أضعفتها بالفعل الاضطرابات الجيوسياسية. من المرجح أن يقلل المشغلون الذين يقيمون هذه المخاطر بشكل منفصل من تأثيرها المشترك.

تم تصميمه في المنبع، ولم يتم تحديثه وتعديله لاحقًا

أحد التحولات الأكثر أهمية التي يتعين على الصناعة القيام بها هو نقل المرونة إلى بداية عملية صنع القرار. وفي كثير من الأحيان، يتم التعامل معها على أنها ممارسة للامتثال أو تخفيف ما بعد التصميم – وهو أمر يتم تناوله بعد اختيار الموقع، وإصلاح البنية، وبدء عملية الشراء.

هذا هو التسلسل الخاطئ. يعد اختيار الموقع هو أهم قرار للمرونة يتخذه المشغل. فهو يحدد التعرض للمخاطر المناخية، وموثوقية الشبكة، وتوافر المياه، والبيئة التنظيمية والتفاعل مع المرافق المجاورة. بمجرد التزام المشغل بالموقع، ترتفع تكلفة التعويض عن أساسيات المرونة الضعيفة بشكل حاد.

الأمر نفسه ينطبق على الهندسة المعمارية والمشتريات. إن التصميم لكثافة طاقة ثابتة أو وضع تبريد واحد أو مصدر وقود محدد يقفل الافتراضات التي قد لا تنجو من دورة التكنولوجيا التالية. يجب أن تكون القدرة على الصمود مدخلاً أساسيًا للتصميم، وليس تحديثًا.

المرونة في الممارسة العملية

كيف يبدو هذا عبر المجالات الأكثر أهمية؟

وينبغي أن يتضمن اختيار الموقع فحص المخاطر المتعددة – المناخ والزلازل والفيضانات وحرائق الغابات وموثوقية الشبكة والإجهاد المائي – كمدخل قياسي، وليس كخطوة اختيارية للعناية الواجبة. يجب أن يقيم التحليل أيضًا ما إذا كان حدث واحد يمكن أن يعطل مرافق متعددة في وقت واحد.

تتوسع متطلبات الأمن المادي إلى ما هو أبعد من السياج المحيطي والتحكم في الوصول. تحتاج المرافق في بعض المناطق الآن إلى مراعاة التهديدات التي كانت تعتبر في السابق غير محتملة، ويجب دمج التصميم الأمني ​​مع تخطيط استمرارية العمليات بدلاً من التعامل معه كنظام مستقل.

تعني مرونة الطاقة تجاوز المولدات الاحتياطية إلى استراتيجيات الطاقة المتنوعة – تكامل الشبكة جنبًا إلى جنب مع التوليد في الموقع وتخزين البطارية والشبكات الصغيرة ومرونة التحميل. ولا يقتصر الهدف على النسخ الاحتياطي فحسب، بل القدرة على العمل بمرونة ضمن أنظمة طاقة أوسع – بما في ذلك تقديم خدمات الشبكة مثل الاستجابة للتردد وتحويل الطلب.

ويجب أن تعالج استراتيجية المياه المخاطر التشغيلية والمخاطر المتعلقة بالسمعة. وفي المناطق التي تعاني من نقص المياه، فإن الاعتماد على التبريد عالي الاستهلاك يعرض المشغلين للتدخل التنظيمي ومعارضة المجتمع. وتشمل الاستجابات العملية أنظمة الحلقة المغلقة، ومصادر المياه غير الصالحة للشرب، وإعادة استخدام المياه الرمادية، والتبريد الجاف أو الهجين، عند الاقتضاء – مع تقييم المقايضات بأمانة مقابل كفاءة الطاقة.

إن الاستعداد التشغيلي – الأشخاص والعمليات والاختبارات والحوكمة – هو المجال الذي لا يتم استثماره في أغلب الأحيان. إن المرونة ليست مشكلة تصميم فحسب؛ فهو يعتمد على فرق مدربة، وخطط استجابة يتم اختبارها بانتظام، وهياكل حوكمة يمكنها اتخاذ القرارات تحت الضغط.

إطار عملي للمرونة

لا يحتاج المشغلون إلى البدء من صفحة فارغة. توفر الدورة البسيطة المكونة من أربع مراحل نقطة انطلاق عملية:

تعرف على المخاطر. نموذج وتقييم فحص المخاطر المتعددة، والتوقعات المناخية، وتحليل موثوقية الشبكة، ورسم خرائط الإجهاد المائي. التخطيط والتصميم. تضمين النتائج في اختيار الموقع والهندسة المعمارية والمشتريات والتخطيط التشغيلي. يرد. قم بتطوير خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال واختبارها بانتظام، بما في ذلك السيناريوهات التي تجمع بين الضغوط المتعددة المتزامنة. تعلم والتكيف. قم بتغذية الخبرة التشغيلية وبيانات الحوادث والظروف الخارجية المتغيرة مرة أخرى في الدورة. المرونة ليست حالة ثابتة. إنها عملية مستمرة.

تنطبق هذه الدورة بالتساوي على المباني الجديدة والمرافق القائمة، وتتراوح من المواقع الفردية إلى المحافظ العالمية.

مخاطر الأصول العالقة

أحد أكبر التهديدات للقيمة طويلة المدى يأتي من عدم المرونة. تتطور الكثافة وأحمال العمل والتقنيات بشكل أسرع مما يمكن إعادة بناء معظم أصول مراكز البيانات. إن المرافق المصممة وفقًا لافتراضات ضيقة قد تصبح مقيدة أو عالقة بشكل جيد خلال عمرها الافتراضي المقصود. قد تتعلق هذه الافتراضات بكثافة الطاقة الثابتة أو وضع التبريد الفردي أو البيئة التنظيمية المحددة.

النهج الأفضل هو التصميم المعياري والقابل للتكيف والذي يتضمن وحدات طاقة وتبريد موحدة يمكن إعادة تشكيلها مع تغير المتطلبات؛ بنية قابلة للتطوير تستوعب الكثافات المتزايدة دون إعادة التصميم بالجملة؛ استراتيجيات الشراء التي تفضل المرونة على أقل تكلفة أولية.

هذه ليست المضاربة. إن التحول نحو الحلول الجاهزة والمعبأة في حاويات والوحدات النمطية يتسارع بالفعل في جميع أنحاء القطاع، مدفوعًا بسرعة التسليم بقدر ما هو مدفوع بالمرونة. ولكن مكاسب المرونة ــ القدرة على التكيف وليس الإحلال ــ كبيرة وغالباً ما تكون مقومة بأقل من قيمتها في قرارات الاستثمار.

ما الذي يجب أن يتغير الآن

يحتاج المشغلون إلى توسيع كيفية تقييم المخاطر والتعامل مع الضغوط الجيوسياسية والمناخية كجزء من نفس الصورة. تحتاج المرونة إلى الانتقال إلى مرحلة مبكرة من عملية صنع القرار، لا سيما فيما يتعلق باختيار الموقع وافتراضات التصميم.

ويجب أن تصبح استراتيجيات القوة أكثر مرونة. ويجب إدارة استخدام المياه بشكل فعال، وليس افتراضه بشكل سلبي. يجب اختبار الاستعداد التشغيلي ضد أكثر من حالات الفشل الفردية.

والأهم من ذلك، يجب أن تكون المرافق مصممة للتكيف. على مدى العقد المقبل، لن تكون مراكز البيانات التي تحقق الأداء الأفضل هي تلك المصممة ببساطة لتحمل الاضطرابات؛ سيكونون هم المصممون للتكيف معها.