مؤسسة ضمان الودائع اليمنية تقر إنشاء لجنة وتبحث وتكمل هيكلها المحلي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ناقش مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع اليمنية، الثلاثاء، استكمال بناء الإطار المحلي والتنظيمي للمؤسسة، وأقر إنشاء لجنة للتميز وما يبذلها من جهود، في خطوة إلى تفعيل جاهزيتها بشكل رسمي.

وجاء ذلك خلال اجتماع دوري مؤتمره في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المكسيكية، حيث حضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وحضور أعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بما يتعلق بعمل المؤسسة، من لوائح تنظيم أنشطتها، ونظام الاستثمارية، ونسب الاشتراك، بالإضافة إلى رأسمالات إضافية لزيادة القدرة.

وقال المجلس إن استكمال الإصدار الجديد والإدارية الجديدة للمؤسسة يأتي ضمن جهود رفع كفاءتها وتمكينها من مهامها المتعلقة بحماية حقوق المودعين والثقة بالقطاع الشخصي.

كما يقرر المجلس إنشاء لجنة التنسيق ولجان ذات العلاقة بعمل المؤسسة، على أن يتم عرض تشكيلها وتخصصها خلال الاجتماع المقبل لاعتمادها.

يهدف رئيس مجلس الإدارة إلى تمثيل أحد القوى الفعالة لتعزيز النظام المتكامل للأشخاص وترسيخهم بشكل أساسي، بشكل مكثف على استكمال بنائها محليًا بما في ذلك اللياقة البدنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال ضمان الودائع.

وتأسست مؤسسة ضمان الودائع بهدف تعزيز الثقة بالنظام المالي المحظور، في إطار جهود تطوير البيانات العصبية للقطاع اليمني.