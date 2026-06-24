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اجتماعي عسكري موسع في مأرب خارجي وزير الدفاع لمراجعة الجاهزية التقليدية

AbdHassan24.06.2026
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اجتماعي عسكري موسع في مأرب خارجي وزير الدفاع لمراجعة الجاهزية التقليدية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعياً موسعاً في محافظة مارب ضم تمثيل القيادات العسكرية، لمراجعة فورية ومستوى الجاهزية العسكرية، في ظل متطلبات المرحلة الراهنة.

وشهد الاجتماع استعراض التقارير حول سيرة المشاة والتحديات المستمرة والإدارية العسكرية التي تواجه الوحدات المختلفة، إلى جانب مناقشة أساسيات القوات المسلحة وآليات الرعاية المتخصصة وكفاءتها التشغيلية.

وهذا ما يهم العقيلي في رفع مستوى المبتدئين في مجال العمل العسكري والانضباط بشكل دائم بين التشكيلات والوحدات المختلفة، بشكل مكثف على ضرورة مواصلة جهود التطوير والإصلاح الوطني داخل القوات المسلحة.

كما نشأ الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بالتخطيط والسياسات العسكرية، وخرج بجملة من التوجيهات المتوقعة إلى نظام التأمين الصحي والأداء الجاهزية في مختلف الجبهات.

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AbdHassan24.06.2026
7
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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