دعم ساحق لتعيين Microsoft SMS في استجابات CMA

وقد دعت معظم المنظمات التي قدمت تعليقات إلى هيئة المنافسة والأسواق (CMA) – بما في ذلك Google، ورابطة Lloyd’s Market Association، ومنظمة العفو الدولية، وتحالف الشركات الناشئة – إلى تعيين النظام البيئي لبرامج الأعمال الخاص بشركة Microsoft باعتباره يتمتع بحالة السوق الإستراتيجية (SMS).

هذا وفقًا لـ 32 ردًا نشرتها هيئة أسواق المال – وتم تقديمها في تحليل موسع أجرته مجلة Computer Weekly – إلى جانب دعوة الهيئة التنظيمية للتعليق والتي تكشف عن نسبة كبيرة لصالح التدخل من قبل أولئك الذين علقوا.

ترى التقديمات، التي ستُبلغ التحقيق الذي تجريه هيئة أسواق المال لمدة تسعة أشهر بموجب قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين لعام 2024، أن المنافسين ومستخدمي المؤسسات والتحالفات الصناعية وهيئات القطاع العام يتوافقون إلى حد كبير مع فكرة أن دمج Microsoft لبرامج الإنتاجية وأنظمة التشغيل وإدارة الهوية والأمن والذكاء الاصطناعي في حزمة واحدة يشكل شكلاً من أشكال القوة السوقية التي لا يستطيع قانون المنافسة الحالي ضبطها.

يقدر تحالف السحابة المفتوحة، وهو هيئة صناعية مكونة من 27 عضوًا، أن ممارسات الترخيص لشركة مايكروسوفت تكلف القطاع العام في المملكة المتحدة حوالي 60 مليون جنيه إسترليني سنويًا وأكثر من 300 مليون جنيه إسترليني على مدار فترة البرلمان. وفي الوقت نفسه، في التقديمات، يشير مزود مجهول لخدمات الذكاء الاصطناعي (AI)، نقلاً عن بيانات Gartner، إلى أن Microsoft 365 يمتلك حصة 77٪ من إنتاجية مؤسسة البرمجيات كخدمة (SaaS)، وقد أنفق القطاع العام في المملكة المتحدة 1.9 مليار جنيه إسترليني على تراخيص برامج Microsoft في السنة المالية 2024-25، و”98% من المجالس في إنجلترا تستخدم حلول Microsoft كمعيار”.

وفي قطاع التعليم، تفيد تقارير Jisc – الوكالة الرقمية للتعليم العالي في المملكة المتحدة – أن 74% من المؤسسات تقول إن الابتعاد عن مايكروسوفت، سواء كليًا أو جزئيًا، ليس خيارًا قابلاً للتطبيق. يعمل حوالي 53% منهم بالكامل باستخدام تراخيص Microsoft 365 A5، بينما أفاد 62% منهم عن زيادة في إنفاق Microsoft مقارنة بالعام السابق. تجادل Jisc بأن هيئة السوق المالية يجب أن تنظر فيما إذا كانت هناك بدائل لمايكروسوفت، ولكن أيضًا ما إذا كانت البدائل قابلة للتطبيق بمجرد أن تصبح مايكروسوفت “جزءًا لا يتجزأ من طبقات متعددة من العمليات المؤسسية”.

كل شهر تداول هو شهر تتغير فيه أحوال السوق. العلاج الذي يصل متأخرا يصل ضعيفا

ائتلاف الشركات الناشئة



يبرز دور الذكاء الاصطناعي باعتباره مصدر قلق رئيسي. ويرى تحالف الشركات الناشئة، الذي يمثل أكثر من 4000 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا في المملكة المتحدة، أن “الذكاء الاصطناعي ليس سوقا منفصلة تقع جنبا إلى جنب مع النظام البيئي؛ بل يتم دمجه في كل طبقة منه”. ويحذر التحالف من أنه إذا تم دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بشركة مايكروسوفت عبر المجموعة بأكملها، فإن الآلاف من الشركات الناشئة في المملكة المتحدة سوف تتضرر من الناحية الهيكلية.

وفي الوقت نفسه، أبلغ مجلس أبرشية كيلينجهول – تسعة أعضاء، وموظف واحد، و10 مستخدمين – عن دفع 1100 جنيه إسترليني سنويًا لنظام Microsoft البيئي الذي لم يخطط لشرائه أبدًا، بعد أن اكتشف أن وظائف Teams الكاملة تعتمد على شراء حسابات البريد الإلكتروني المستضافة من Microsoft. وتنص رابطة سوق لويدز، التي تمثل 55 وكيلاً إدارياً، على أن “التعامل مع ميكروسوفت يتم على أساس “قبول الأمر أو تركه”، مع عدم قدرة شركات الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم على التفاوض على شروط مفصلة.

تشير تقارير Virgin Media O2 إلى القلق من أن “التجميع والإعدادات الممكّنة مسبقًا” تؤدي إلى تكاليف مخفية وتفضيل ذاتي يحد من عمليات الشراء التنافسية.

يصف ثلاثة مجيبين من المؤسسات المجهولة التقيد الذي يتراوح بين تنسيقات الملكية والحزم المدفوعة مسبقًا التي تجبر الاعتماد على المدى الطويل على تكامل الذكاء الاصطناعي مما يهدد “بمواصلة تقييد العملاء من خلال ربط القيمة بسير عمل الملكية”.

إن تقديم Microsoft يطعن في مقر التحقيق على كل المستويات. تجادل الشركة بأنها تعمل في بيئة “تشهد منافسة شديدة” عبر خمسة أنشطة رقمية متميزة، مشيرة إلى Google Workspace وmacOS وLinux وPostgreSQL وOkta كدليل على المنافسة.

فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، تؤكد مايكروسوفت أن “الذكاء الاصطناعي يعمل بشكل كبير على تقليل الحواجز التي تحول دون بناء برامج مؤسسية عالية الأداء”، مستشهدة بمستخدمي Gemini النشطين شهريًا البالغ عددهم 900 مليون ومستخدمي ChatGPT البالغ عددهم 900 مليون أسبوعيًا كدليل على أن ادعاءات الترسيخ لا تتفق مع واقع السوق. وتشير أيضًا إلى أن شركاءها في المملكة المتحدة البالغ عددهم 34000 يساهمون بمبلغ 38 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات في اقتصاد المملكة المتحدة.

ولم يكن جميع المشاركين في الاستطلاع مقتنعين بأن التحقيق يجب أن يكون له الأولوية. تقول حركة الويب المفتوحة أن “برامج الأعمال لا تبدو وكأنها قضية السوق الرقمية ذات الأولوية القصوى بالنسبة لهيئة أسواق المال ولم توضح هيئة أسواق المال لماذا أصبحت هذه أولوية”. ويدعو إلى إجراء تقييمات مقارنة لخدمات Amazon Web Services وGoogle Cloud إذا أردنا معالجة المخاوف المتعلقة بالمنافسة.

وتضع النافذة القانونية لمدة تسعة أشهر لهيئة سوق المال قرارًا نهائيًا في أوائل عام 2027. ويوصي اتحاد Scida، وهو اتحاد أكاديمي، بأن تبدأ الهيئة التنظيمية دراسات “متطلبات السلوك” بالتوازي مع التحقيق في الرسائل النصية القصيرة لتجنب فجوة التوقيت التي ميزت التدخلات السابقة في السوق.

ائتلاف الشركات الناشئة يلخص الإلحاح. ويقول تقريرها: “كل شهر من المداولات هو شهر تتغير فيه ظروف السوق. والعلاج الذي يصل متأخرا يصل ضعيفا”.