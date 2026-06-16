وزير اسكتلندي يوضح أسلوب الشرطة في التعرف على الوجه

ستضمن اسكتلندا أن يكون أي استخدام للشرطة لتقنية التعرف على الوجه “قانونيًا وفعالًا ومتناسبًا ومرتكزًا على احترام حقوق الإنسان”، وفقًا لوزير العدل الاسكتلندي.

الكتابة إلى مفوض القياسات الحيوية الاسكتلندي بريان بلاستو – الذي حث الحكومة الاسكتلندية في أواخر مايو 2026 على تقديم تشريع أولي لاستخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجه المباشر (LFR) – قال نيل جراي، وزير العدل بمجلس الوزراء، إن الحكومة الاسكتلندية ستراقب بنشاط كيفية تعامل وستمنستر مع تطوير إطار قانوني جديد لاستخدام القياسات الحيوية في إنفاذ القانون.

وقال جراي أيضًا إنه على الرغم من أن هيئات الشرطة الاسكتلندية لا تزال على بعد عامين على الأقل من الحصول على حالة عمل عملية لهذه التكنولوجيا، فقد أحاط علمًا بوجهة نظر بلاستو “التي مفادها أن تقديم التشريع الأولي إلى البرلمان سيمثل النهج الأمثل لإنشاء أساس قانوني وإطار تمكيني للاستخدام المحدود والمتناسب لـ LFR من قبل شرطة اسكتلندا”.

وأضاف جراي أنه على الرغم من أنه سيكون “من السابق لأوانه” أن تلتزم الحكومة الاسكتلندية بالتشريع الأساسي بشأن LFR في ظل هذه الظروف، إلا أنها مستعدة للعمل مع بلاستو وآخرين لضمان أن يكون أي استخدام للتكنولوجيا “قانونيًا وفعالًا ومتناسبًا ومرتكزًا على احترام حقوق الإنسان”.

وأضاف أيضًا أن أي مشروع قانون بشأن القياسات الحيوية للشرطة يتم نشره في إنجلترا وويلز سيتم “تقييمه بعناية” من قبل الحكومة الاسكتلندية من حيث إمكانية تطبيقه وآثاره.

يأتي التوضيح حول كيفية تعامل اسكتلندا مع الشرطة LFR بعد خطاب الملك في منتصف مايو 2026، والذي حدد نية وستمنستر لطرح التشريع في هذه الجلسة للبرلمان.

وفي كتابه إلى وزير العدل في 26 مايو/أيار، أشار بلاستو إلى أنه نظرًا لأن التقدم التكنولوجي السريع يميل إلى تجاوز القانون، فإن نشره في سياق إنفاذ القانون يعني أيضًا أنه يميل إلى “الظهور والانتشار” في فراغ قانوني، كما يتضح من الوضع مع LFR في إنجلترا وويلز.

وفي معرض تسليط الضوء على خطط وزارة الداخلية لتوسيع نطاق تمويلها واستخدام LFR وغيرها من القياسات الحيوية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أضاف بلاستو أنه سيكون “من غير المعقول” ألا ترغب شرطة اسكتلندا في الوصول إلى نفس التقنيات.

وأضاف أن التكنولوجيا يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص، على سبيل المثال، في التعامل مع الجرائم المنظمة الخطيرة، وعمليات شرطة مكافحة الإرهاب، وتجارة المخدرات على مستوى المقاطعات، وكجزء من الاستجابة الاستراتيجية لحالة الطوارئ الوطنية المتمثلة في عنف الذكور تجاه النساء والفتيات.

“[However,] في إنجلترا وويلز، كان النهج هو وضع العربة أمام الحصان كما يتضح من التكنولوجيا التي تم تقديمها في ظل فراغ قانوني مع اقتراح تشريع أولي فقط بعد أن اتخذ وزير الداخلية بالفعل قرار تمويل لدعم اعتماده وتعميمه على جميع قوات الشرطة في إنجلترا وويلز.

“لذلك، هدفي من الكتابة إليكم هو الدعوة إلى اتباع نهج مختلف لاسكتلندا ومطالبة الوزراء بالنظر في طرح التشريع الأولي في اسكتلندا لإنشاء أساس قانوني وإطار تمكيني للاستخدام المحدود والمتناسب لـ LFR في اسكتلندا من قبل شرطة اسكتلندا ضمن حواجز الحماية التشريعية التي وافق عليها البرلمان الاسكتلندي لاستخدامها.”

وقال إنه على عكس إنجلترا وويلز، فإن هذا النهج يمكن أن يساعد في “ترسيخ الشرعية القانونية والديمقراطية بالإضافة إلى المساءلة العامة”، مضيفًا أنه بينما توجد طرق أخرى لإدخال الشرطة LFR في اسكتلندا (مثل مدونة الممارسات القانونية لمفوض القياسات الحيوية التي تم تقديمها في نوفمبر 2022)، فإن هذا “سيحمل شرعية ومساءلة ديمقراطية أقل ولن يتعرض للنقاش البرلماني الكامل”.

رد جراي على بلاستو بأن مثل هذا المسار البديل سيظل يتطلب موافقة الوزراء الاسكتلنديين على إدخال تغييرات على مدونة الممارسات و”وضع مسودة تنظيمات إيجابية” لتفعيل هذه المراجعات ــ وهي العملية التي ستظل مفتوحة للتدقيق البرلماني إذا قرر البرلمان الاسكتلندي ممارستها.

LFR في إنجلترا وويلز في حين أن استخدام LFR من قبل الشرطة في إنجلترا وويلز – بدءًا من نشر شرطة العاصمة في كرنفال نوتنج هيل في أغسطس 2016 – قد تزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إلا أنه لم يكن هناك حتى الآن سوى الحد الأدنى من النقاش العام أو المشاورات، مع ادعاء وزارة الداخلية لسنوات أن هناك بالفعل إطار قانوني “شامل” معمول به. ومع ذلك، في ديسمبر 2025، أطلقت وزارة الداخلية مشاورة مدتها 10 أسابيع حول استخدام LFR من قبل شرطة المملكة المتحدة، مما سمح للأطراف المهتمة وأفراد الجمهور بمشاركة وجهات نظرهم حول كيفية تنظيم التكنولوجيا المثيرة للجدل. في بداية مشاورة LFR – والتي لم ترد عليها وزارة الداخلية رسميًا بعد – قالت الوزارة إنه على الرغم من وجود إطار قانوني “مرقّع” للتعرف على الوجه لدى الشرطة (بما في ذلك الاستخدام المتزايد للإصدارات الاسترجاعية والإصدارات التي يبدأها المشغلون) من التكنولوجيا)، إلا أنها لا تمنح الشرطة نفسها الثقة “لاستخدامها على نطاق أوسع بكثير … كما أنها لا تمنح الجمهور الثقة في أنه سيتم استخدامها بشكل مسؤول”. وأضافت أن القواعد الحالية التي تحكم استخدام الشرطة LFR “معقدة ويصعب فهمها”، وأنه سيُطلب من أي فرد عادي من الجمهور قراءة أربعة أجزاء من التشريعات ووثائق التوجيه الوطني للشرطة ومجموعة من الوثائق القانونية أو وثائق حماية البيانات التفصيلية من القوات الفردية لفهم أساس استخدام LFR في شوارعها الرئيسية بشكل كامل. ردًا على بلاستو، قال جراي: “على الرغم من أن نتائج مشاورة حكومة المملكة المتحدة، وردها الرسمي، لم يتم نشرها بعد، فإن التفاصيل الدقيقة لأي مشروع قانون بمجرد نشرها سيتم تقييمها بعناية من قبل الحكومة الاسكتلندية من حيث قابلية تطبيقها على اسكتلندا وآثارها عليها”. ومع ذلك، على الرغم من عدم الرد رسميًا على المشاورة – وقبل الاستماع إلى قضية المراجعة القضائية ضد استخدام شرطة العاصمة للتكنولوجيا – التي تم رفضها الآن – أعلنت وزارة الداخلية عن إصلاح شامل للشرطة في المملكة المتحدة في يناير 2026، والذي تضمن استثمارًا كبيرًا في قدرات LFR للشرطة في إنجلترا وويلز. اتصلت مجلة Computer Weekly بوزارة الداخلية مرتين بشأن الموعد الذي سترد فيه علنًا على الاستشارة، لكنها لم تتلق ردًا بعد.