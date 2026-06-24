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الرئيس اليمني يعلن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات

AbdHassan24.06.2026
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الرئيس اليمني يعلن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اليوم الاربعاء، قرر جمهوري رقم (44) المقرر 2026 ويشكل تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.

وبدأت بادئ الأمر جمال ناصر عبدالله العاقل رئيساً للجنة، وعضوية كل من عبد الرقيب سيف محمد فتح، وعبد السلام عبدالله سالم باعبود، وابتـهاج عبد القادر أحمد الكمال، وناصر مثنى صالح مثنى.

ونشره في الجريدة الرسمية منذ صدوره.

وهي اللجنة المختصة بالمناقصات والمزايدات بالإشراف على إجراءات المناقصات الحكومية المبادئ التوجيهية الصادقة والفعالة في إدارة الشيكات العامة وفقا للأطر القانونية المنظمة.

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AbdHassan24.06.2026
13
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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