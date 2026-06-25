صاعقة رعدية تودي بحياة 5 أفراد من عائلة واحدة في إب

يمن مونيتور/قسم الأخبار

لقي خمسة من أفراد عائلة واحدة لاعبهم، الأربعاء، صاعقة رعدية ضربتهم في مديرية فرع العدين بمحافظة إب (وسط اليمن)، وفق مصادر محلية.

وجاءت الأسباب إن الصاعقة ضربت منزلاً في قرية زرارة جهيه التابعة لعزلة الوزيرة، عند الساعة الخامسة مساءً، ما حضر إلى الوفاة أب وأبنائهم وكانوا داخل غرفة واحدة لحظة حدوث الحادثة.

لتجمع أن دم هم: حبيب عبدالواحد حمود (45)، وإنصاف سعيد مارش علي فرحان (45)، وجلهما (16)، وعمر (11)، وابنتهما أميمة (13).

وأحدثت حالة الحزن في أوساط سكان المنطقة، فيما يتعلق بطالب أهالي المحكمة الجنائية بالتحقق من إجراءات الحماية من الصواعق، مشيرين إلى وجود برج اتصالات تابع لشركة يمن بالقرب من العقارات المستقلة من المنزل.

ولاحظت في ملاحظة إطلاقها أحد الخبراء الأرصاد اليمني جميل الحاج لأعمال المسح والدراسات الغربية والجنوبية الغربية من اليمن من التحذير من الصواعق الرعدية خلال موسم الأمطار الممتد حتى سبتمبر المقبل.

وأوضح أن البدء بالانسحاب في العديد من المواقع ودرجات الحرارة خلال فترة التوقف قد يؤدي إلى زيادة تفريغ الكهربي نحو سطح المكتب، ما يرجح حدوث نبض وتوقيت إعادة التشغيل.

ودعا إلى توخي ويطلب الابتعاد عن الأماكن المكشوفة والأجسام المعدنية أثناء العواصف الرعدية، للحفاظ على سلامتهم.

وتشهد عدة محافظات يمنية عموما حالات وفاة وإصابات باسم الصواعق الرعدية، بالتزامن مع موسم الأمطار الغزير الذي يبدأ عادة خلال فصل الصيف.