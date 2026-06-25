الرهانات الوطنية على VCF بينما تستجيب Broadcom لـ Tesco

قامت Nationwide Building Society بتمديد عقدها مع Broadcom لتغطية VMware Cloud Foundation (VCF). تشكل منصة المحاكاة الافتراضية الأساس لمنصة سحابية خاصة متكاملة تمامًا على مستوى المؤسسات. وقالت شركة Nationwide إن برنامج Broadcom يساعدها على تقديم خدمات رقمية أكثر أمانًا ومرونة وقابلة للتطوير، مع دعم التنسيق والتكامل عبر المنظمة بعد استحواذها على Virgin Money.

ويأتي قرار تمديد عقد VMware الخاص بها في وقت تشهد فيه بعض الشركات زيادات كبيرة في الأسعار في تكلفة الترخيص والدعم المستمر لمنصة المحاكاة الافتراضية. في الواقع، فإن بعض الشركات مثل Tesco – التي لديها نزاع بشأن العقد مع Broadcom وVMware وموزعها Computacenter – تنتقل من VMware إلى موفري منصات المحاكاة الافتراضية البديلة (راجع استجابة Broadcom لصندوق Tesco).

VMware Cloud Foundation عبارة عن نظام أساسي سحابي موحد خاص يشتمل على خدمات متكاملة للحوسبة والتخزين والشبكات والإدارة والأمان، بالإضافة إلى التشغيل الآلي والعمليات الذكية. بالنسبة إلى Nationwide، يوفر هذا أساسًا موحدًا لتشغيل التطبيقات التقليدية والسحابية الأصلية وفي النهاية تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على متطلبات الأداء والحوكمة والامتثال.

وقالت شركة Nationwide إن تمديد الاتفاقية جزء من خططها لبناء سحابة خاصة حديثة توازن بين المرونة والتحكم التشغيلي. وقال بول والش، مدير البنية التحتية وتقديم الخدمات في شركة Nationwide: “تمثل شراكتنا الممتدة مع Broadcom خطوة مهمة إلى الأمام في استراتيجيتنا التكنولوجية”.

“مع استمرارنا في التطور كعمل تجاري، بما في ذلك دمج Virgin Money في المجموعة، من المهم أن يكون لدينا أساس تكنولوجي مرن وقابل للتطوير وآمن. تتيح لنا السحابة الخاصة المبنية على VMware Cloud Foundation تبسيط العمليات وتسريع الابتكار وتقديم تجارب رقمية سلسة لأعضائنا، مع الحفاظ على الثقة والاستقرار اللذين يحددان العلامة التجارية Nationwide.”

وفي معرض مناقشة تمديد العقد، قال جو باجولي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Broadcom: “تتخذ Nationwide نهجًا مدروسًا واستراتيجيًا تجاه السحابة الخاصة التي توازن بين المرونة والتحكم والابتكار والمرونة. ومن خلال توسيع شراكتنا واعتماد VMware Cloud Foundation كمنصة متسقة عبر المجموعة، ستتمكن Nationwide من دمج العمليات بشكل أكثر كفاءة وتسريع تقديم الخدمات وتقليل التعقيد التشغيلي، مع الحفاظ على الأمن والحوكمة المتوقعة من علامة تجارية رائدة في مجال الخدمات المالية في المملكة المتحدة.”