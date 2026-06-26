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بخلاف مسنة في التسعين.. شرطة شبوة تضبط متهمين بممارسة السحر والشعوذة

AbdHassan26.06.2026
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بخلاف مسنة في التسعين.. شرطة شبوة تضبط متهمين بممارسة السحر والشعوذة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

نشرت شرطة مديرية ردوم بمحافظة شبوة شرقي اليمن ضبط شخصين، وخرجت امرأة تقريباً من العمر 90، للاشتباه في تورطهما بممارسة أعمال السحر والشعوذة.

وقالت الشرطة إنها بدأت التحقيق في العثور على مواد تكنولوجية يُشتبه في استخدامها في هذه الهيئات المتعددة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالتحفظ على المضبوطات، واستكمال الإجراءات القانونية استعداداً لحالتهم إلى المحاكم القضائية.

وأرجعت الأجهزة الأمنية، في بيان، دوافع ارتكبت هذه الانتهاكات لضعف الوازع الدين والأخلاقي وغياب الرادع الاجتماعي.

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AbdHassan26.06.2026
19
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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