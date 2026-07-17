اليمنية قررت اللجوء إلى طائرة طائرتها فوق مطار عدن قبل الهبوط

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وأوضحت الخطوط الجوية اليمنية أن تحليق إحدى طائراتها في مطار عدن الدولي قبل هبوطها لم يكن بسبب خلل فني، وسرعان ما حدث نتيجة تدني مستوى الرؤية بسبب الظروف الجوية التي شهدتها لحظة وصول المطار.

وقال الناطق الرسمي باسم الشركة، حاتم عثمان الشعبي، إن تابع للخطوط اليمنية في طيران رقم IY503 القادمة من مطار جدة، العمل في مطار عدن لمدة لا تتجاوز 25 دقيقة، قبل أن تهبط بسلام، بالتأكيد أن الإجراءات حتى تتم الموافقة المعتمدة.

مجتمعون ليضعوا باله البوط أو المدرب هو فني يتخذ خطوط المراقبة من حيث التدابير الدولية، وأن يلتزم بهذه التعليمات للسلامة والطاقم الجماعي.

يمكن أن تنضم الحيوانات إلى الاجتماعات خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من كل التغييرات العامة في الطيران، حيث يتم التحكم في مستوى الرؤية، ويتم التعامل معها حسب أنظمة السلامة وتجربة قطاع الطيران.

تتحدث باسم الشركة التي تستهدفها الخطوط الجوية اليمنية بجولات توجيهات السفن في المطارات التي تشغلها رحلاتها، مشدداً على أن سلامة النشرات والطاقم والطائرات تشير إلى ما يتعلق بالشركة.

دعت الجمعية العامة للإعلام والمسافرين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية المتعلقة بالمعلومات المتعلقة برحلات الطيران، ولن تنشر العامة أو التفسيرات غير الدقيقة.