يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حسم اختياره لصدارة المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026 بالعلامة الكاملة، بينما اكتسح البرغوثاني فرانسيسكو 4-1، فيما بعد تم اختيار السنغالي مشوار العراق في البطولة العريضة بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

قاد عثمان ديمبلي “الديوك” إلى الفوز بثلاثة أهداف “هاتريك” وحيدًا في الدقائق 7 و20 و32، في حين نجح ديزيري دوي في تحقيق الهدف الرابع في الوقت بدلا من الضائع، في حين جاء هدف السكوتر عبر تيلو أوستغارد في الدقيقة 21.

المشاركة، وهي المنتخبة من الفرق الفرنسية لدور المجموعات بالعضوية الكاملة تسع نقاط، المتقدمة بفارق ثلاث نقاط عن الدانمارك التي شاركت في دور الـ32 بعد ترشيحها المركز الثاني بست نقاط.

ورفع ديمبلي رصيده إلى أربعة أهداف في البطولة، ليتساوى مع جماعيه كيليان مبابي وييرلينغها في وصافة ترتيب الأهداف، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي تصدّر بخمسة أهداف.

وفي المباراة الثانية، تم استضافة المنتخب الوطني الأخضر بعد خسارته الثالثة تواليًا، بودوله القاسي أمام السنغال بملعب نظيف على تورونتو.

وبدأت في الانضمام إلى “أسود الرافدين” مبكرًا، وبدأت في تسجيل حبيب ديارا للسنغال في الدقيقة الرابعة، قبل أن تعتمد على المدافعين ريبين سولاقا بطاقة خضراء مباشرة في أصغر 13، ليكمل المنتخب الوطني بعشرة لاعبين.

واختار المنتخب السنغالي النقص العددي وفرض الحاضر على مجريات الاجتماع، ليضيف أربعة أهداف أخرى في الجزء الثاني فقط توقيع إسماعيلا سار، وباب غي الذي سجل هدفه، ويليمان ندياي، حقق أول أمه في البطولة.

ورغم المنافسة الكبيرة، فإنها تنضم إلى دور المجموعات في المركز الثالث بالإضافة إلى ثلاث نقاط، لتنتظر باقي المجموعات التي تعرف ما إذا لم تكن ستتأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

ونتيجة لذلك، ساهمت المجموعة الفرنسية التاسعة حتى 9 نقاط، تلتها النرويج بـ6 نقاط، ثم السنغال بـ3 نقاط، فيما غادر المنتخب الوطني من دون أي نقطة بعد ثلاث هزائم متتالية، وشاهد 12 هدفًا مقابل تسجيل هدف وحيد.