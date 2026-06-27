يمن مونيتور/مأرب/ خاص:

قوات الفرقة الأولى طوارئ، محاولة تهريب شحنة ضخمة من المشتقات النفطية في صحراء “غويربان” قريبة من طريق مأرب-العبر الإستراتيجي والتابعة لمحافظة مأرب شرقي اليمن، عقب جبلات مسلحة عنيفة مع عصابة تهريب بعد أشهر من ثلاثة جنود وضبط الشحنة -حسبما يدعم المركز الإعلامي لهذه القوات.

حاول المركز الإعلامي للفرقة الأولى طوارئ في ساعة يوم السبت عن مصادر الذكاء، أن يصل إلى التوجه إلى المعلومات استخباراتية دقيقة ورصد ومتابعة استمرار استمرارات ثلاث مقطورات كانت تسلك طرقاً صحراوية وعرّة نحو النقاط الأمنية الرسمية، في محاولة لتجاوز التدابير الرسمية وتهريب هامولتها دون أذونات.

اكتمال كامل أن القوات الأمنية مباشرت القدس الشحنة وإلزام سائقيها بالتوجه إلى الطريق الرسمي والخضوع للإجراءات اللازمة، إلا أن مجموعة مسلحة تستقل أطقماً عسكرية وتتسلح بأسلحة خفيفة ومتوسطة كانت ترافق الشحنة، 99999999999999999999999999999999999999999999900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

و”أعتذرت عن جزئين من ستة أفراد من الفرقة الأولى طوارئ الكاتبة منذ أن قاموا بواجبهم” وأخيرًا، “فيما قررت القوات من السيطرة بشكل كامل على البقعة، وضبط مقسمات الثلاثة ثلاثة، وتسليم عدد من المركبات التابعة للشركة المسلحة، والقبض على أحد الأطقم المشاركة في العمل، في حين لا تزال لا تزال تعمل على تعقب وملاحقة الأجزاء الباقية باستمرار”.

وبما أنها تعترف باعترافات المقبوض عليهم بأن شحنة الوقود المضبوطة تختلف من عدة طرق غير نظامية، ويتم التخطيط لتمريرها عبر المسارات البيروتية لتغذية السوق السوداء والمتاجرة بها خارج الأطر قانوني وأنظمة النافذة.

ومن جانبه، أكد قائد الفرقة الأولى الطوارئ، اللواء ياسر المعبري، على أي هجوم على القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية ومحاولة إلغاء مهامها سيواجه برد حازم وصارم، بالتأكيد أن القوات ستستمر في تنفيذ واجباتها في حماية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتصدي لكل من يحاول العبث بالأمن أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.

الطفل المعبري إلى مبكى القانون وهي هيئة الدولة تمثلان مسؤولية عدم قبول المساومة، وأن مأمون باستقرار الوطن خط أحمر ستظل القوات المسلحة التركية دافعة عنه بكل حزم واقتدار.

حددت صحراء “غويربان” تنوعها على طول طريق مأرب – عبر الدولي، أحد الممرات غير المشروعة المعقدة التي تحاول شبكات التهريب وإلاها بشكل عشوائي للتجزئة على النقاط الصارمة والتحكمية الرسمية. وقمت هذه العملية في وقت تكثفت فيه السلطات الأمنية والعسكرية الحكومية جهودها لتأمين الخطوط الجوية الدولية، ومحاربة الظلال العميقة التي تمكنت من تحقيق الهدف الاقتصادي والتمويني في المحافظات اليمنية.