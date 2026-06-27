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ارتفاع أسعار الذهب في اليمن مع سرعه أسرع نسبيا

AbdHassan27.06.2026
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ارتفاع أسعار الذهب في اليمن مع سرعه أسرع نسبيا

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجلت أهداف الذهب في اليمنية، اليوم السبت، ارتفاعاً واضحاً في كل من صنعاء وعدن، متأثرة بصعود المعدنى في الوضوح العالمية مقارنة باليوم السابق.

وفقًا لمعاملتنا في سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 179 ألف ريال، فيما وصل سعر التصنيع إلى 62 ألف ريال.

أما جنيه من الذهب (8 جرامات من 21)، فقد تجاوز سعره في عدن مليوناً و447 ألف ريال، بينما بلغ سعر الصنع نحو 496 ألف ريال.

يمكن أن يكون هؤلاء المصممون مخصصين لشراء الذهب من غيرهم، في حين اعتبارهم غير مقبولين عند البيع للمستهلكين نتيجة إضافة دبابيس على كل جرام من ميتزي النفيس.

ونجح المصدر في سوق الذهب، يتم تحديد الفاصل بين 100 و150 ريالاً سعودياً عند بيع كل جنيه ذهب للعملاء.

وتشهد أسعار الذهب في تغيرات اليمنات استمرارا للحركات العالمية والمحلية، وتتنوع كما تختلف بين محل وآخر حسب الطلب والطلب وتكاليف العرض.

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AbdHassan27.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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