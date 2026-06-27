اسوان تحسب النسخة الرابعة من يوم الحزن اليمني في كندا

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اختُتتمت في العاصمة الأمريكية مطار واشنطن اليوم الرابع لمن أبرز القضايا اليمنية في مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين (يوم مناصرة اليمن)، والذي نظمه مركز واشنطن للدراسات اليمنية (WCYS)، لتعزيز التواصل مع الصناعات المتخصصة وتسليط الضوء على أبرز القضايا التي تفضلها باليمن.

تأتي في المركز الرئيسي، عبدالصمد الفقيه، في كلمة فعالة، أهمية دور الجالية اليمنية في الأمم المتحدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين المشاركين، والدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، إلى جانب دعم جهود تحقيق الأمن في اليمن.

وشهدت الفعالية نقاشات مباشرة بين المشاركين وعدد من الأعضاء، ساهمت في قضايا الهجرة وحظر السفر المقدمة على عدد من الدول ومن ضمنها اليمن، إضافة إلى تفاصيل مميزة القيود المفروضة على تلك المنظمات بالقانون بما في ذلك يرعى الأوضاع الإنسانية الخاصة لليمنيين في الدخل والمهجر، الخطوط التاريخية للتعاون مع الشركات اليمنية الأمريكية.

كما تمثل الفعالية منصة حوار مع صناع الخبراء والخبراء الأمريكيين لإيصال الصوت الجالي اليمني، واستعراض التحديات الإنسانية السياسية التي تواجهها اليمن، إلى جانب بحث فرص التعاون والدعم المباشر للمنظمات والمبادرين اليمنيين في اليمن.

وأوضح الفقيه أن مركز إعداد مجموعة من المواد والأوراق المرجعية حول مستجدات الأوضاع في اليمن وأولويات المرحلة، بما يتيح للمشاركين عرض رؤاهم وإقتراحاتهم خلال الاجتماعات مع الأعضاء المشاركين.

وترغب في تحقيق أقصى استفادة في اليمن سي إيجاباً على أمن المنطقة والممرات البحرية الدولية، مؤكداً ضرورة اشتراك اشتراك بين الجالية اليمنية الأمريكية والأمريكية لمساعدة المساهمين المشتركين وجهود السلام للتنمية.