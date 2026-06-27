العروبة يفرد بالصدارة المؤقتة وأهلي صنعاء يواصل مطاردة القمة بركي اليمني

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اشتعلت المنافسة على صدارة الدوري اليمني لكرة القدم، حيث أصبحت العروبة وأهلي صنع الأمتين المهمتين، فيما واصل السد مبرز نتائجه الإيجابية، ضمن منافسي الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى.

وعادى أهلي صنعاء مقبول ثمين من خارج ملعبه على حساب ضيوفه سلامين الصالة دون رد، في اللقاء الذي يرفض في الملعب الأولمبي بمدينة سيئون.

وبعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، تمكن أحمد ضبعان من التسجيل للأهلي في الدقيقة 54، قبل أن يتحمل جلال الجلال الهدف الثاني من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

ورفع رصيده الأهلية إلى 10 نقاط محققًا أمه الثالث هذا الموسم، فيما بقي سلام القاعة في ترتيب الترتيب دون أي نقطة بعد تلقيه خسارته الخامسة تواليًا.

العاصمة صنعاء، حسمت العروبة مواجهته أمام حضرموت لغرض دون مقابل حمل توقيع عبدالرحمن النديش في الدقيقة 37، رغم إهداره في فرصة العجز النتيجة بعد تصدي النجوم الاتحاد لركلة في الدقائق الأخيرة.

الفائزة برفع رصيد العروبة إلى 12 نقطة، لينفرد بصدارة الترتيب مؤقتًا، فيما ساهم رصيده أمام موت عند ثلاث نقاط في المركز الشامل التاسع.

وفي المباراة الثالثة، تفوق السد مأرب على اتحاد إب المراد نظيف سجله محمد أبو هدعش، ليرفع السد رصيده إلى نقاط واحدة في المركز السابع، بينما بقي اتحاد إب في المركز الثاني عشر وجمع نقطة واحدة.

ولن يتنافسوا على الجولة الخامسة، الأحد، بمواجهة أغلبية وحدة الصنع وشعب حضرموت على ملعب الظرافي.