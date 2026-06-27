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تقرير حقوقي يوثق رقم 761 تم القضاء عليه من قبل جماعة الحوثي في ​​صنعاء خلال عام 2025

AbdHassan27.06.2026
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تقرير حقوقي يوثق رقم 761 تم القضاء عليه من قبل جماعة الحوثي في ​​صنعاء خلال عام 2025

يمن مونيتور/ مأرب/ عبدالله العطار

كشف تقرير حقوقي حديث صادر عن منظمة “دي يمنت لحقوق الإنسان” عن تقرير 761 تم تسجيله بحق الإنسان بسببها الجماعة الحوثية في أمانة العاصمة صنعاء خلال عام 2025م، مسجلاً زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق له.

وأوضح التقرير الذي صدر اليوم وحمله بعنوان “أنا جاوع”، أن الاعتقالات التعسفية تنوعت الأسلحة بواقع 162 حالة، واخترعت آليات مختلفة للقطاع الخاص لاختلاف التطويع والمحاكمات السياسية، إلى جانب مساهمتها في بولندا التعليم، والوظيفة العامة، والحريات الدينية، وحرية التعبير، والتعذيب داخل السجون.

26 سبتمبر، ما تأثرت مديرية السبعين جغرافياً بـ144 لتهماً، وصاحب ذلك استهداف منهج عمل الإغاثي استهداف التقرير المذكور 129 للمساعدة في مكافحة المنظمات الدولية.

وعلى الصعيد المعيشي، تفسر العلاقة بدقة شديدة؛ حيث تصل تكلفة الرعاية الصحية للفقراء إلى ما بين 75 و80%، مع شرت الهند أكثر من 70% من الموظفين الحكوميين، وتراجع الدخل الحقيقي وتقريباً المشاريع الصغيرة.

فعالية الإشهار، شدد مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، فهمي الزبيري، على أن يعد إعداد اتفاقية تعاونية ملتزمة ملتزمة بذلك، تشكيلاً جماعياً دولياً وفي الضغط على الجماعة، ولجنة مستقلة للضغط على الجماعة، وطلب هذه المساعدة للعمل في المجال العملي.

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AbdHassan27.06.2026
7
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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