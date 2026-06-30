ضبط 17 مخالفة تموينية وسلع تالفة ومنتهية الامتياز في تعز

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة بمحافظة تعز عن تنفيذ حملاته الرقابية المختلفة بشكل خاص على الأنشطة والصناعات والخدماتية، في إطار جهوده لتعزيز التمييز والشفافية، وضبط القوانين التموينية والسعرية.

الأطفال إلى الحملات التجارية الناشئة عن زيارة (38) منشأة، وضبط (17) مخالفة تموينية وسعرية، تظهر تصاميم مميزة وموراً وشاي منتهية الربح، إلى جانب ضبط الفاشلة من علب الصلصة المنتفخة بعد كشط بيانات صلاحيتها، بالإضافة إلى مخالفات عدم إشهار التصاميم، وغياب البيانات الإضاحية، ورفض البحث.

وتعهد بأنه تم تحرير محاضر ضبط لصالح المخالفين، تمهيداً لعدم استكمال الإجراءات القانونية وحالتها إلى التجارة الدولية.

كما حددت تحديدت عدداً من المحلات التجارية التي تستخدم لوحات إشهار أسعار غير محددة، حيث تتطلب أعضاءها بفعالية عملها في مكان بارز بما في ذلك معلومات واضحة عنها بسهولة.