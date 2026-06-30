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البرازيلي تخطف بطاقة النهاية النهائية لقاتل وتقصي اليابان في آخر دقيقة

AbdHassan30.06.2026
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البرازيلي تخطف بطاقة النهاية النهائية لقاتل وتقصي اليابان في آخر دقيقة

يمن مونيتور/ أ ف ب

بعد مباراة منتخب البرازيل، تأهل منتخب البرازيل لنهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم بعد التغلب عليه على منتخب اليابان 2-1.

وافتتح سانو التسجيل لليابان في الدقيقة 29 هجمة مرتدة قادها بنفسه ودفع أمام منطقة الجزاء زاحفة خادعت الجارديان أليسون بيكر.

وعدل كاسيميرو النتيجة للبرازيل في الدقيقة 56 بعد أن حصل على توزيع متقنة من غابريال غرسها برأسه في اليابان.

وخطف الوقت البديل مارتنلي هدف الفوز بالبرازيل في بديل الضائع بعد أن أصبحت من غيماريش، وأسكن بالكامل على يسار الشجاع سوزوكي.

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AbdHassan30.06.2026
9
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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