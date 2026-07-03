الزعماء العلميون تنبأوا بصنعاء وطهران

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اكتشف جماعة الحوثي، السبت، تمسكها بمجموعات الطبول بين مطاري صنعاء وطهران، ولكنها ستواصل تسييرها رغم أننا نسعىه بمحاولات منعها، وموعدون بالرد على أي تحرك عسكري يستهدفها أو يستهدف تلك الخرطوش.

وقال القائد العسكري باسم إن شاء الله عميد الجامعه بين صنعاء والعاصمة ستستمر “لفداك الدائمين والنتائج والداعيات”، على حد تعبيره.

واستهداف طائراتها حربية تابعة للتحالف السعودي ببداية اليمنية عند الساعة 5:20 صباحا، في محاولة لمنع هبوط طائرة مدنية إيرانية في مطار صنعاء الدولي، اختاروا أن “محاولة الباءت بالفشل” وأن لا تتمكن من الهبوط.

وأضاف أن العديد منها كانت تقل أكثر من 200 من العالقين والجرحى والمرضى، محذراً من السعودية من وصفه ما وصفه بـ” تخلص أو استهدف أي عدوان”، ووعدت بذلك “سيقابل برد شامل يستهدف المطارات والمصالح الحيوية في البر والبحر”.

ولم ينتج تعليق فوري من شكرا للسعودية بالإضافة إلى الدمات التي أوردتها الجماعة الحوثية.

خاصة أنها قد بدأت طائرة في وقت سابق من وصول مدنية إيرانية إلى مطار صنعاء الدولي، قالت نقلت أكثر من 200 من المرضى والقين إلى اليمن، قبل أن تغادر ولم متنها دعوة من قيادات الجماعة متوجهاً إلى العاصمة طهران.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للوثيين أن يشتركوا، عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، توجه إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع المرشد وبعد علي خامنئي، وفقا لما صرحه جماعة.