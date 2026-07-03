نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني فيند مغالطات دراسة “ديب روت” حول الفيدرالية في اليمن

يمن مونيتور/مأرب/ خاص:

أصدر ياسر عبد الله الرقيني، نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني اليمني ووزير الدولة السابق ونتيجة لذلك مخرجات الحوار، ورقة تعقيبية وتوضيحية فند كاشف ما ورد في الدراسة عن مؤسسة “ديب روت” (DeepRoot) بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2026 تحت عنوان “الفيدرالية خلال مرحلة الانتقالية في اليمن”.

وجاءت قراءة الرقيني سكواير باختصاصه ومشاركته اللصيقة كعضو في اللجنة الفنية لإعداد وتحضير المؤتمر، ونائب العام العام، وعضو لجنة صياغة الدستور.

واختار الرعيني الدراسة استخدام مصطلح “المركز” عند مناقشة النظام المقترح لليمن. وأوضح أن الفدرالية تعني توزيعاً دستورياً للسلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على نطاقات متعددة نظرية دون وجود مفهوم “المركز” الذي يهيمن استراتيجياً، بل إن السلطة تمثل الأثير فقط في إدارة الشؤون العامة التي تحدد دستورها.

وقال الرعيني إن ورقة “ديب روت” تتخيل “أن مخرجات الحوار الوطني ولا مخرجات الحوار الوطني تحدثت عن فدرالية غير مطلقة من أي مكان تم استنباط هذا الأمر في حال تم فهمها للمصطلح سليماً..! وسيتهم الذكاء الاصطناعي بادراج هذا المصطلح في مكان حيث لا يوجد له لا في مخرجات الحوار الوطني ولا مسودة الدستور لا نصا ولا مضمونا ولا فهماً، فمخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور تحدث عن الامتداد كمستوى من المستوى السلطة وحدت لتخصصات مختلفة دون أن تخصص “ويتطلب من الآخر أن يعطي أي أقليم صلاحيات خاصة به الأشراف الأُخرى، للأسف هذا التأثير وفهم غير سلم لما يسمح به مخرجات الحوار الوطني وسودة الدستور الجديد”.

وحدثت دعاء الدراسة بأن قررت اتخاذ القرار منذ بداية نشأتها للشرعية أو أنها صِيغ من إداريين مقرهم من الرئيس: حيث أكد الرقيني على مخرجات الحوار، بما في ذلك عدد من الأسبق وحدودها، حظيت بتوافق كامل من القوى العاملة والليبرالية بنسبة لا تقل عن 90%.

وقال إن لجنة الأشتراك شوكلت يرجئ من يدعو إلى رئيس الجمهورية والعضو 23 عضوا يمثل في مختلف القوى المتطرفة للسياسة، وقرت ممثل الأنشودة نتيجة للجماعة، عدالة ممثل جماعة الحوثي (صالح هبرة) الذي لا يزال على الحدود وليس على العدد.

وقال الرعيني: صحيح أن مخرجي الحوار الوطني يتميزون بالعديد من المميزات لكن نشجع كل من يريد مناقشتها أمام العام كباحث أن يتطلع إلى كل ما ورد في وثيقة الحوار الوطني من نصوص وتوصيات كاملة بالإضافة إلى الرؤى والمشاريع المقدمة من القوى والفعاليات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، حتى لا يتوقف في التغيير غير الأمين، ولا يحرّف في النقل فيقول فريق بناء الدولة والصحيح أن يتعاون ذلك في فريق السبب الجنوبي أو لا يصدر عن أي من الفريقين.

ينشر “يمن مونيتور” نص تعقيب وزير الدولة السابق باللغتين الإنجليزية والعربية:

مناقشة ورقة ديب روت التي تناولت الفيدرالية

مناقشة_ورقة_DeepRoot_on_the_Federal_system