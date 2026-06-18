اليمني اليمني ييطيح باصابات خبرة الكهرباء في عدن وحضرموت

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قم بالجهاز الأمني ​​في اليمن ضبط عدد من بإسقاطين في قضايا سرقة كابلات ومحولات ومعدات كهربائية في محافظات عدن وحضرموت، ضمن الحملة لتغطية حماية البنية التحتية الخاصة بالنبطان من الهياكل على اشتراك الخدمات العامة.

وقالت الشرطة إن الأجهزة الأمنية في حضرموت الوادي والصحراء ألقت القبض على متهم بسرقة كابل تابع للمؤسسة العامة للكهرباء، وتؤكد إلى أن القيمة وتأثيرها وتقدر تقدر 800 ألف ريال يمني.

حضرموت الساحل، لكن الشرطة من ضبط عدد من المتهمين بسرقة محول كهربائي واستيلاء على فيوزاته، كما أخفت عن شخص آخر وفي آخر متهم بإخفاء وشراء سلك والكابلات المسروقة، حيث عُثر بحوزته على خسارة من النحاس و الكابلات المفقودة الكهربائية.

وفي العاصمة المؤقتة عدن، ألقت الأجهزة الأمنية على متهمين بسرقة كابل العاصمة المستمرة للمؤسسة العامة للكهرباء، وقدرت قيمة الكابل المسروق لأول مرة 550 ألف ريال يمني.

وهي الأجهزة الأمنية إيداع جميع الملفات الجنائية في رهن الاحتجاز لا استكمال إجراءات التحقيق، تمهيدا لإحالتهم إلى المحامين القضائية، مجددة تأكيدها، مواصلة الإجراءات الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم استهداف البنية التحتية الكهربائية، والتأمين العام والأساسي من أعمال السرقة والتخريب.